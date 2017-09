Bischofswerda holt den ersten Punkt Im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue gibt es ein Unentschieden. Nadine Rinke schießt das erste Saisontor für den Aufsteiger.

Hier kämpfen die Bischofswerdaerin Emily Laura Beyer (links) und Elisa Polusik (Aue) um den Ball. © Bodo Hering

Frauenfußball-Regionalliga. Für die erste Frauenmannschaft vom Bischofswerdaer FV begann mit dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue eine neue Ära, denn diese Begegnung markierte den Start in die Frauen-Regionalliga Nordost. Die in der vergangenen Saison aufgestiegenen Schiebocker Frauen müssen sich nun ganz neuen Herausforderungen stellen. Spielerisch ist die Mannschaft gut aufgestellt. Sie verfügt über ein gutes Potenzial von erfahrenen und spielerisch starken Stammspielerinnen.

Außerdem hat sich der BFV mit den fünf Neuzugängen Katharina und Christiane Zippack (beide vom 1. FFC Fortuna Dresden), Adela Kutifelova, Šárka Brazdova (beide FC Hradec Kralove) und Lisa Neitsch vom Heidenauer SV ordentlich verstärkt. Die Schiebockerinnen konnten dann auch am Sonntag einen überaus gelungenen Start in die Saison verbuchen, bei dem sogar ein Sieg gerechtfertigt gewesen wäre. Nadine Rinke hatte den BFV in der 42. Minute in Führung gebracht, doch Antonia Zamzow konnte in der 52. Minute durch einen verwandelten Elfmeter ausgleichen.

Der BFV zeigte sich spielstark und äußerst lauffreudig und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Aue hingegen präsentierte sich überraschend schwach. Das Herausarbeiten hochkarätiger Torchancen war bei den Spielerinnen aus dem Erzgebirge Fehlanzeige. BFV-Torhüterin Marie Riebe hatte bei den Auer Aktionen – bis auf den Strafstoß – keine Mühe, den Ball rechtzeitig zu erobern. Das taktische Konzept von Trainer Tino Gottlöber und seinen Co-Trainern Jürgen Madlenscha und Jiri Dvorak ging am Ende voll auf.

Der mit 105 Zuschauern gut besetzte Bolzplatz in Bischofswerda Süd präsentierte sich in einer frühherbstlichen Stimmung mit angenehmen Temperaturen und einer leichten Brise. Die Schiebocker Frauen gingen sofort auf Angriff. Schon nach 39 Sekunden hatte Nadine Rinke das 1:0 auf dem Fuß, erwischte aber den Ball nicht richtig, sodass er knapp links am Tor vorbeiging. Nach weiteren guten Aktionen auf Schiebocker Seite ging der BFV dann in der 42. Minute mit 1:0 in Führung.

Die Schiebocker Frauen begannen auch nach Beginn der zweiten Halbzeit offensiv. Dann allerdings kam die 52. Minute. Es gab eine unglückliche Aktion im Schiebocker Strafraum, bei der Aue-Spielerin Anna Eifler zu Fall kam. Schiedsrichterin Franziska Koch pfiff sofort und zeigte auf den Punkt. Antonia Zamzow verwandelte sicher und vom Spielverlauf her völlig überraschend kam Aue zum 1:1-Ausgleich. Ein weiteres Tor fiel dann nicht mehr.

Für Bischofswerda spielten: Marie Riebe; Christiane Zippack, Katharina Zippack, Sarah Kasper, Sophie Zenker, Emma Schmidt, Katharina Kögler, Leonie Gries (65. Šárka Brazdova), Adela Kutifelova, Nadine Rinke (80. Emily Laura Beyer), Sarah Jürß (87. Sophia Böhmak), Lisa Neitsch (ETW) und Marie-Luise Petasch.

zur Startseite