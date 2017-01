Bischofswerda hat wieder ein Kino Geöffnet ist zwar nicht täglich. Allerdings wird nach dem mobilen Kino jetzt ein Ort dauerhaft bespielt. Bald nicht mehr nur einmal im Monat.

Armin Bär, Florian Weinhold und Marika Heidrich (von links) gehörten zu den Premierengästen im kleinen Kino. © Steffen Unger

Kino an einem festen Ort – was in anderen Städten selbstverständlich ist, wird bald auch in Bischofswerda wieder so sein. Das mobile Kino hat jetzt eine feste Spielstätte: im Gewölbekeller der früheren Videothek an der Bautzener Straße. Dort hat sich im vergangenen Herbst der Verein Kleiderfunds eingerichtet. Wie bisher gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat einen Film zu sehen.

Doch der Verein, der jetzt die Kinoabende ausrichtet, will das Programm erweitern. Schon im Februar wird es mindestens zwei weitere Kinoabende geben, kündigte Vereinsvorsitzender Kenny Jäckel jetzt auf Anfrage an. Für den 11. Februar plant der Verein einen Sherlock-Holmes-Filmabend, dem bis Juli drei weitere Staffeln zum Kriminalistenduo Sherlock Holmes und Dr. Watson folgen sollen. Am Valentinstag, 14. Februar, soll es Kino für Verliebte geben. Kurz vor dem Muttertag im Mai wird ein Frauenfilm gezeigt, wozu auch Männer willkommen sind.

Gemütlich im Kellergewölbe

Insgesamt 24 Plätze bietet das gemütliche Kino im Kellergewölbe der ehemaligen Videothek Greth. Zwölf klassische Kino-Klappstühle hatte Matthias Greth aufgestellt, als er 2007 „das kleinste Kino der Stadt“ gründete. Weitere zwölf Stühle stellte der Verein in den Raum. Es sind normale Stühle. Sie sollen gegen Kinostühle ausgetauscht werden, sobald es die Finanzen des Vereins erlauben und sich die Chance ergibt, solche Stühle zu erwerben. Zum Film gibt es Getränke und in der Maschine frisch hergestelltes Popcorn. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird aber gebeten. Das Filmprojekt trägt sich vor allem über Spenden und den Popkorn-Verkauf, sagt Kenny Jäckel. Auch privat kann man das Kino mieten, Wunschfilm inklusive.

Das Kino im Kleiderfundus ist Nachfolger des mobilen Kinos, das in den vergangenen zwei Jahren an wechselnden Spielorten mit unterschiedlichen Gastgebern stattfand. Bürger der Stadt und der damalige Amtsleiter für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur der Stadtverwaltung Stephan Härtel hatten es Ende 2014 aus der Taufe gehoben – nachdem Rettungsversuche für die seit 2012 geschlossenen Volkslichtspiele an der Karl-Liebknecht-Straße gescheitert waren.

Dauerhafter Gastgeber

Nun ist der Kleiderfundus e. V. dauerhafter Kino-Gastgeber. Bereits seit September lädt er jeden Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zum Kinderkino ein. Als der Vereinschef im vergangenen Jahr mit Hauseigentümer Matthias Greth über den Mietvertrag verhandelte, hatte er schon die Absicht im Hinterkopf, das Kino wiederzubeleben. „Ich bin selbst ein großer Kino-Junkie, habe manchmal schon allein in den Volkslichtspielen gesessen“, erinnert sich Kenny Jäckel. Doch auch das wesentlich kleinere Kino kennt er von früher. So feierte der angehende Lehrer als Jugendlicher einen seiner Geburtstage dort.

Zum Kostümverleih – Besucher können aus 3 500 Kostümen wählen – kommt der Anspruch, das kulturelle Leben in der Innenstadt zu bereichern. Etwa durch die Mitternachtsspitzen, eine besondere Stadtführung mit Abendprogramm in Regie des Vereins. Und jetzt eben auch mit Kino. (SZ)

Das Kino befindet sich an der Bautzener Straße 13. Kontakt: kleinderfundus@gmail.com

