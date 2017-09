Bischofswerda hat Heimrecht Vor dem Spiel gegen Sandersdorf sind beim BFV die Startelf-Plätze umkämpft. Kamenz holt sich einen dritten Torwart ins Team.

Der Kamenzer Martin Sobe (Nr. 10) freut sich hier mit Johann Wölk über ein Tor. Am Sonnabend muss Sobe verletzt zuschauen. © Kerstin Pravemann

Fußball-Oberliga. Am vierten Spieltag der Fußball-Oberliga steht für Spitzenreiter Bischofswerdaer FV am Sonntag das Heimspiel gegen Union Sandersdorf (8.) an. Gespielt wird ab 13 Uhr in der Volksbank-Arena, als Schiedsrichter fungiert Christopher Musick aus Friedland. Beide Teams waren am Wochenende im Landespokal erfolgreich. Union setzte sich in Eisleben mit 2:1 durch, Schiebock glänzte beim 7:0 in Großenhain. „Wir haben alles gegeben, aber Bischofswerda war mindestens eine Nummer zu groß“, gab der Großenhainer Übungsleiter Andreas Jachmann danach zu.

Sein BFV-Kollege Erik Schmidt hat nun ein Luxusproblem. Im Pokal hatte der 38-Jährige seine Startelf auf mehreren Positionen umgestellt. „Wäre es ein Punktspiel gewesen, hätte es auch Veränderungen gegeben, denn trotz der drei Punktspielsiege lief längst noch nicht alles rund. Aber sicher hätte ich auf einige Stammkräfte nicht verzichtet.“ Der Auftritt in Großenhain kam Schmidts Vorstellungen von modernem Fußball nahe. „Ich hoffe, dass es uns zukünftig gelingt, auch gegen spielstarke Oberliga-Konkurrenz so dominant aufzutreten.“

Thomas Metzner ist der neue Keeper

Oberliga-Aufsteiger SV Einheit Kamenz (12.) gastiert bereits am Sonnabend beim noch ungeschlagenen TV Askania Bernburg (6.). Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki geleitet. Der 21 Jahre Erfurter leitet bereits seine 24. Oberligapartie. Verzichten muss Trainer Frank Rietschel auf Neuzugang Martin Sobe, dessen Schulterprellung einen Einsatz nicht zulässt. Dagegen hofft der Coach, dass der erkrankte Franz Häfner bis zum Spieltag fit wird.

Geklärt ist auch die Position des dritten Torhüters hinter Ron Wochnik und Oliver Stein. „Wir haben Thomas Metzner unter Vertrag genommen“, sagt Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Der 34-jährige Metzner bringt eine Menge Erfahrung mit. Er spielte unter anderem auch in der Schweiz, Dänemark und Spanien. Ausgebildet wurde der Keeper, der seit Jahren mit der Durchführung von Fußballcamps sein Geld verdient, bei Dynamo Dresden. In der Oberliga kam er 51 Mal zum Einsatz. Zuletzt stand er in Heidenau bei einem Oberligaspiel zwischen den Pfosten – im Juni 2014 beim 3:7 gegen Budissa Bautzen. (js)

