Bischofswerda hat den schönsten Baum Die SZ hat über die Tannen und Fichten auf den Marktplätzen im Kreis Bautzen abstimmen lassen. Hiesige Weihnachtsbäume gelten längst als Exportschlager.

So sehen Sieger aus: Die Coloradotanne in Bischofswerda machte klar das Rennen. © Steffen Unger

Sechs festlich geschmückte Tannen und Fichten standen zur Wahl – nur eine konnte gewinnen. Übers Internet wollte die Sächsische Zeitung in einer Abstimmung wissen, welche der großen Städte im Landkreis den schönsten Weihnachtsbaum zu bieten hat. Rund 450 Internetnutzer hatten sich an dieser nichtrepräsentativen Umfrage bei Facebook beteiligt und für die Bäume in Pulsnitz, Bischofswerda, Radeberg, Hoyerswerda, Bautzen oder Kamenz fleißig den „Gefällt mir“-Button gedrückt. Jetzt steht der Sieger fest: Den schönsten Baum im Landkreis hat Bischofswerda.

Mit 166 sogenannten „Likes“ hat die mit 200 Lichtern geschmückte formschöne Coloradotanne vom Altmarkt in Bischofswerda ihre Mitbewerber deutlich auf die Plätze verwiesen. Auf dem zweiten Rang landete die buschige Rotfichte aus Hoyerswerda, für die etwa 130 Internetnutzer auf „Gefällt mir“ klickten. Platz drei geht an die Tanne vom Bautzener Wenzelsmarkt (52 Likes) – knapp vor der Kamenzer Blaufichte (47). Für den Baum in Pulsnitz gab’s 27 Klicks, für den Radeberger 26.

Dass die schöne, 14 Meter hohe Tanne in Bischofswerda noch einmal zu so einer Ehre kommt, war zunächst gar nicht abzusehen. Im Gegenteil. Denn der Baum stand bislang vorm Haus einer jungen Familie in Bischofswerda – und sollte eigentlich gestutzt werden. Weil sein Grün gefährlich nah an zwei Stromkabel herangewachsen war, wollte der Energieversorger Enso bereits die Spezialisten mit der Säge losschicken, um die Äste zu trimmen. Doch statt die Tanne verhunzen zu lassen, bot die Familie den Baum der Stadt an. Und die Mitarbeiter vom Bauhof griffen begeistert zu.

Cunewalder Bäume für Berlin

Der kleine Sohn der Familie hatte zunächst zuschauen dürfen, wie der Baum gefällt worden ist. Später war er mit seiner Kindergartengruppe dabei, als die Tanne auf dem Marktplatz vorgefahren und aufgestellt wurde. Die Familie freut sich nun sehr, dass ihr Baum für alle strahlt.

Was am Ende schön ist, liegt ohnehin allein im Auge des Betrachters. Fakt ist: Alle sechs der zur Abstimmung gestellten Bäumen können sich sehen lassen – keiner hat mit null Punkten abgeschnitten. Wen wundert’s. Denn dass im Landkreis Bautzen besonders schöne Bäume wachsen, haben inzwischen sogar die Dresdner begriffen. Nachdem sich die Stadt alle Jahre wieder mit ihren Schandfichten auf den Striezelmarkt bis auf die Hölzer des Pflaumentoffels blamiert hatte, lässt sie seit einigen Jahren lieber vorher übers Internet abstimmen, welcher Baum das Rennen macht. Für dieses Jahr hatten sich die Leute für eine Rotfichte aus Pulsnitz entschieden. Und auch im politischen Berlin werden die Bäume aus dem Kreis schon länger geschätzt. Tannen aus Cunewalde schmücken dieses Jahr unter anderem das Verteidigungsministerium und das Innenministerium.

