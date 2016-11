„Bischofswerda hat attraktive Arbeitgeber“ Thomas Bernd, Leiter der Arbeitsagentur Bautzen, sieht im SZ-Gespräch für den hiesigen Arbeitsmarkt mehr Chancen als Risiken.

Bischofswerda rollt am Freitagabend den roten Teppich aus für Menschen, die Arbeit schaffen und Jobs sichern. Der Einladung aus dem Rathaus zum Unternehmerempfang im Gasthof auf dem Butterberg folgen rund 120 Gäste.

Das Treffen findet statt vor dem Hintergrund eines sich hier stabil positiv entwickelnden Arbeitsmarktes. Der Leiter der Arbeitsagentur Bautzen, Thomas Berndt, sagte im SZ-Gespräch, in der Stadt Bischofswerda lag der Beschäftigungsanstieg 2015 gegenüber dem Vorjahr bei 2,6 Prozent und damit höher als im Landkreis Bautzen. Thomas Berndt ist Redner beim Unternehmerempfang. „Ich werde Chancen und die Möglichkeiten unserer Agentur aufzeigen, Firmen bei der Suche nach Fach- und Nachwuchskräften zu unterstützen“, sagte er.

Die Arbeitslosenquote für Bischofswerda und das Umland sinkt seit Monaten und liegt jetzt bei sechs Prozent – der niedrigste Stand seit den 1990iger-Jahren. Wie stabil ist dieser positive Trend?

Ohne in Euphorie zu verfallen oder die rosarote Brille aufzusetzen, gibt es Entwicklungen, die Mut machen. Im Bereich Bischofswerda lag die Arbeitslosenquote zu Beginn dieses Jahres bei 8,4 Prozent. Jetzt sind es sechs Prozent. Und ich gehe davon aus, dass sich die Arbeitslosigkeit 2017 weiter verringern wird. Der Arbeitsmarkt ist zurzeit sehr robust. Für die Region Bischofswerda sehe ich deshalb mehr Chancen als Risiken.

Woran machen Sie das fest?

Die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Die positive Entwicklung sehe ich bei allen Personengruppen: den Langzeitarbeitslosen, Jugendlichen, Älteren ab 55 und Menschen mit Handicap. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten jungen Leute unter 25 Jahren sank innerhalb eines Jahres von 50 auf 37. die der Langzeitarbeitslosen von 677 auf 513. Arbeitslose ab 55 Jahre gibt es jetzt 325, im Oktober 2015 waren es 415. Vor einem Jahr waren 97 Menschen mit Schwerbehinderung als arbeitslos gemeldet. Jetzt sind es noch 65.

Von welcher Qualität sind die Jobs, in die hier vermittelt werden konnte?

Überwiegend sind es sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze Die Arbeitgeber zahlen Mindestlohn, zum Teil auch darüber, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Hinsichtlich der Qualifikation sind vor allem Fachkräfte gefragt – vom Facharbeiter bis zum Hochschulabsolventen.

Wie hoch ist hier der Anteil geringfügig Beschäftigter und Leiharbeiter?

Von den 9 640 Beschäftigten im Bereich Bischofswerda waren im März 1 072 Frauen und Männer ausschließlich geringfügig beschäftigt. Das heißt, sie erhalten ein monatliches Einkommen unter 450 Euro. Ihr Anteil an allen Arbeitnehmern lag im März 2016 bei 11,1 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es zwölf Prozent. Der Anteil der Leiharbeitnehmer an allen Beschäftigten betrug im März 2,4 Prozent, 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Jahr zuvor.

Arbeitnehmer im Bereich Bischofswerda verdienen im Schnitt 200 Euro weniger im Monat als der durchschnittliche Landkreis-Bewohner. Warum?

Die Einkommensunterschiede sind die eine Seite. Entscheidend ist die Entwicklung. Und die ist sowohl auf Landkreisebene als auch in der Region Bischofswerda positiv. Nach meinen Erfahrungen ist für viele Menschen nicht alleine der Lohn bei der Suche nach einer Arbeitsstelle entscheidend. Die Bewerber beziehen weitere Kriterien im Bewerbungsprozess ein, zum Beispiel die Arbeitswege, das Betriebsklima und die konkreten Arbeitsinhalte.

Wie viele von hier pendeln zur Arbeit?

Die Zahl der Auspendler ist in den vergangenen fünf Jahren stabil geblieben. Rund 7 500 Menschen aus Bischofswerda und den umliegenden Gemeinden fahren in andere Regionen zur Arbeit. Im Gegenzug ist die Zahl der Einpendler von rund 3 000 im Jahr 2010 auf 3 700 im vergangenen Jahr gestiegen. Das heißt, es gibt in und um Bischofswerda attraktive Arbeitgeber. Sonst würden Menschen nicht den längeren Arbeitsweg auf sich nehmen. Auspendler wird es immer geben, denn in einer relativ kleinen Region wie Bischofswerda hat das Umland für Pendler mehr Bedeutung als für eine größere Region.

In welche Region wurden die meisten Menschen seit 2015 vermittelt? Welche Rolle spielt dabei die Nähe zu Dresden?

Dresden ist eine Wachstumsregion. Städte wie Kamenz, Radeberg oder Bischofswerda profitieren davon, auch auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings steht Dresden bei den Pendlern aus dem Raum Bischofswerda erst an dritter Stelle. Die Zahl der Arbeitnehmer, die nach Bautzen fahren, ist wesentlich größer. Einer der Gründe kann sein, dass Bautzen ein Behördenzentrum ist. Doch auch Kamenz und der Raum Sebnitz/Neustadt sind für Arbeitnehmer aus der Region Bischofswerda interessant. Man sollte diese Regionen nicht unterschätzen.

Wie viele pendeln noch in den Westen?

Aktuell sind es im Bischofswerdaer Raum 436. Die Zahlen schwanken. Im Jahr 2010 pendelten 492 Arbeitnehmer in die alten Bundesländer, 2012 waren es 525. Seitdem sind sie aber in der Tendenz rückläufig. Bischofswerda weist damit den gleichen Trend wie der gesamte Agenturbezirk auf: Leute finden hier Arbeit und kehren zurück, wo sie ihre Wurzeln haben, wo Familie und Freunde leben.

Wo entstanden in der Region zuletzt nennenswert neue Jobs?

Vor allem im Dienstleistungs- und sozialen Bereich, hier besonders im Gesundheitswesen und in der Pflege. Aktuell sind bei der Agentur für Arbeit Bautzen für den Bereich Bischofswerda 192 freie Stellen gemeldet, vor allem im Dienstleistungsbereich, im verarbeitenden Gewerbe, in der Gastronomie und im Bauhandwerk.

Gibt es hier jetzt mehr Jobs als 2015?

Die Zahlen in der Stadt und der Region sind weitgehend stabil. Im Geschäftsstellenbereich gab es Ende vergangenen Jahres rund 8 400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Rund 4 900 von ihnen arbeiten in der Stadt Bischofswerda. In diesem Jahr rechne ich mit einem leichten Zuwachs.

Von welchen Firmen in der Region profitiert der Arbeitsmarkt am meisten?

Die Region profitiert von zahlreichen Betrieben. Ein Vorteil ist die Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen. Dadurch gibt es einen gesunden Mix. Die Region ist nicht von einer Branche abhängig und dadurch weniger anfällig bei Krisen.

Wirtschaftsförderung wurde im Rathaus Bischofswerda zur Chefsache gemacht. Welche nennenswerten Impulse gibt es dadurch aus Ihrer Sicht?

Es steht mir nicht zu, die Wirtschaftspolitik der Stadt zu bewerten. Ich bin im Kontakt mit dem Oberbürgermeister, Herrn Große, und den Amtsleitern im Rathaus. Wir arbeiten in Netzwerken zusammen.

Welche Qualität hat der Arbeitsmarkt in dieser Region im Vergleich?

Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im gesamten Agenturbezirk. Aber zwischen den einzelnen Geschäftsstellen gibt es Nuancen. So sank die Arbeitslosigkeit im Raum Bischofswerda zuletzt stärker als im Durchschnitt des Landkreises Bautzen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im Raum Bischofswerda im Vorjahr gewachsen. In der Stadt Bischofswerda lag der Beschäftigungsanstieg 2015 gegenüber dem Vorjahr bei 2,6 Prozent und damit höher als im Landkreis Bautzen, wo er 1,1 Prozent betrug. Meine Mitarbeiter spüren eine erhöhte Einstellungsbereitschaft bei Unternehmern. Bischofswerda hat dank seiner zentralen Lage und guten Verkehrsanbindung sehr gute Standortbedingungen. Die Stadt und die Region sollten sich nicht ausschließlich auf Dresden konzentrieren, sondern auch Chancen in den Regionen Bautzen, Sebnitz/Neustadt und Kamenz berücksichtigen.

