Bischofswerda gewinnt in Kamenz Marc Böttger erzielt das einzige Tor im Testspiel. Einheit erwartet die SG Weixdorf, der BFV reist am Sonnabend nach Berlin.

© Uwe Soeder

Ein rassiges, teilweise etwas überhart geführtes Fußball-Testspiel lieferten sich Landesligist SV Einheit Kamenz und Oberligist Bischofswerdaer FV (0:1) am Mittwochabend. Das einzige Tor des Abends erzielte Marc Böttger in der 76. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Die Gastgeber waren in der ersten halben Stunde das bessere und torgefährlichere Team. Benjamin Gnießer, Tom Grellmann, der die Querlatte traf, sowie Franz Häfner und Alexander Schidun verpassten aber den Führungstreffer. „Danach haben wir nicht mehr so gut hinten heraus gespielt und den Faden verloren“, resümierte Einheit-Coach Frank Rietschel. Der Oberligist übernahm das Zepter, konnte seine Möglichkeiten zur Pausenführung aber auch nicht nutzen.

Härtest gegen sehr guten Gegner

In der zweiten Halbzeit war es ein verteiltes Spiel. Wenige Minuten vor dem Führungstreffer der Schiebocker war der Kamenzer Rico Tänzer am toll reagierenden BFV-Keeper Max Höhne gescheitert (70.). „Trotz der Niederlage bin ich zuversichtlich, dass wir ordentlich starten werden. Wir müssen in einigen Aktionen mehr Ruhe am Ball bewahren und unsere Standards besser nutzen“, meinte Rietschel.

Kollege Erik Schmidt freute sich über den Härtetest „gegen einen sehr guten Gegner“. Am 19. Februar steht das Oberliga-Heimspiel gegen Askania Bernburg an. „Da müssen wir uns aber noch etwas steigern. Vor der Pause waren wir einige Male ungeordnet, nach dem Wechsel wurde es besser.“ Bitter endete der Mittwochabend für Patrick Wocko. Der Kamenzer hatte wie BFV-Mittelfeldakteur Tommy Klotke am Tag zuvor Geburtstag gefeiert, zog sich im Vorbereitungsspiel aber leider eine schwere Fußverletzung zu. Voraussichtlich wird der 23-Jährige mehrere Wochen ausfallen.

Die Kamenzer erwarten am Sonnabend ab 11.30 Uhr im Stadion der Jugend den Landesklasse-Aufsteiger SG Weixdorf. Es ist die Generalprobe für die Lessingstädter vor dem Punktspielauftakt am 18. Februar in Eilenburg. Die Schiebocker gastieren am Samstag beim Nord-Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf. Gespielt wird in der Hauptstadt ab 14 Uhr. (js)

