Bischofswerda gewinnt Derby Mit einem knappen 1:0-Erfolg für den BFV 08 endete am Sonntag das Duell mit Spitzkunnersdorf.

Sarah Kasper (Mitte) schirmt in dieser Szene den Ball geschickt gegen Patricia Hänel vom TSV Spitzkunnersdorf ab. Links verfolgt Melanie Claus vom BFV diese Aktion. © Bodo Hering

Frauenfußball, Landesliga. Am 17. Spieltag der Landesliga standen sich der Bischofswerdaer FV 08 und der TSV 1861 Spitzkunnersdorf gegenüber. Die Schiebocker Frauen gingen sehr beherzt und offensiv ins Spiel. Ein schnelles Tor blieb ihnen in der ersten Halbzeit jedoch versagt. Spitzkunnersdorf hielt ordentlich dagegen und schon in der achten Minute konnte BFV-Torhüterin Marie Riebe einen straffen Schuss von Pavla Troyakova gerade noch zur Ecke lenken. In der 24. Minute wäre erneut fast das 1:0 für die Gäste gefallen. Janine Rücker hatte dabei Marie Riebe schon überwunden, doch der Ball strich knapp am BFV-Gehäuse vorbei.

Nach dem 0:0-Pausenstand kam eine mutigere BFV-Mannschaft auf den Platz. In der 60. Minute fiel dann das goldene Tor für Bischofswerda. Nach einem Eckball traf Sophie Zenker aus dem Spielergewusel im TSV-Strafraum zum 1:0. Diesen Vorsprung hielt der BFV bis zum Abpfiff. (bhe)

BFV: Riebe; Claus, Anders, Petasch (90. Kretschmar), Kasper, Zenker (86. Rinke), Mühle (36. Beyer), E. Schmidt, Gries, Richter (36. Kögler), A. Schmidt, Stange.

zur Startseite