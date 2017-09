Bischofswerda gastiert in Jena Der BFV ist nach seinem Sieg gegen Sandersdorf gefordert. Philipp Schikora fehlt im Team. Kamenz erwartet Lok Stendal.

Der Bischofswerdaer Torjäger Frank Zille (Mitte/weiß-blau) ist nur schwer zu stoppen. Auch beim 7:0-Sieg im Sachsenpokal in Großenhain traf er zweimal. Hier setzt er sich gegen die Großenhainer (von links) Eric Bachmann (8), Moritz Meißner (4), und Tom Weihrauch (verdeckt) durch. Rechts Marcel Hänsel (BFV/13). © Christian Kluge

Fußball. Nach vier Spieltagen in der Fußball-Oberliga Süd sind noch fünf Teams ungeschlagen. An der Spitze haben sich mit dem Bischofswerdaer FV (zwölf Punkte), dem VFC Plauen (zehn) und dem FC International Leipzig (neun) bereits die als Favoriten auf den Staffelsieg gehandelten Mannschaften eingefunden. Die Schiebocker sind am Sonnabend ab 14 Uhr beim Tabellensiebenten SV Schott Jena zu Gast. Gespielt wird auf einem Nebenplatz im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Die Gastgeber kassierten vor einer Woche im Stadtduell gegen die Drittliga-Reserve des FC Carl Zeiss Jena ihre erste Niederlage (1:2). Dagegen feierte der BFV einen Last-Minute-Heimsieg über Union Sandersdorf. Erst in der fünften Nachspielminute sicherte Torjäger Frank Zille den vierten Sieg in Folge (2:1). Zille und Hannes Graf führen aktuell die Liga-Torschützenliste mit sechs beziehungsweise vier Treffern an. Fehlen wird Defensivmann Philipp Schikora, der gegen Sandersdorf die Rote Karte sah und damit für das Gastspiel unterhalb der Jenaer Kernberge gesperrt ist.

Nach vier Spieltagen hat auch der 1. FC Lok Stendal noch nicht verloren (zwei Siege, zwei Remis). Ebenfalls am Sonnabend gastieren die Anhaltiner zum Aufsteigerduell beim Tabellendreizehnten SV Einheit Kamenz. Anpfiff im Stadion der Jugend ist um 14 Uhr. Die Gastgeber stehen schon etwas unter Druck.

Nach dem Auftaktsieg über Jenas Drittliga-Reserve (2:1) kassierte die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel drei Niederlagen in Folge – bei 0:7 Toren. Zuletzt fehlte den Lessingstädtern in Bernburg auch etwas Glück, als Karel Vrabec die Torumrahmung traf, während die Platzbesitzer kurz vor Schluss das Siegtor erzielten. Keine Frage, der Neuling zahlt derzeit noch etwas Lehrgeld. Unruhe herrscht aber nicht, der Coach genießt das absolute Vertrauen. (js)

