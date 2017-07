Bischofswerda dreht auf Der Oberligist schafft im Test gegen Neugersdorf ein Remis. Jiri Sisler spielt zur Probe vor. Der Etat soll abgesichert sein.

Eine Szene vom Testspiel der Bischofswerdaer gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Hier kämpfen Frederick Fiebig (links/FCO) und Philipp Schikora um den Ball. Am Ende trennten sich beide Teams in Frankenthal mit 2:2 (1:1). © Bodo Hering

Fußball-Oberligist Bischofswerdaer FV trennte sich am Mittwoch in einem Testspiel vom FC Oberlausitz Neugersdorf 2:2 (1:1). Der Regionalligist war in Frankenthal durch ein Freistoßtor von Tobias Gerstmann in Führung gegangen. Es war die einzige Chance der Gäste vor der Pause. Die Schiebocker, die über weite Strecken das bessere Team waren, glichen in der 45. Minute durch Eric Meinel aus.

Nach dem Wechsel nahm die Partie Fahrt auf. Bei den Schiebockern überzeugte Jiri Sisler. Der erfahrene Tscheche, der schon für Neugersdorf und Budissa Bautzen in der 4. Liga kickte, spielt aktuell beim BFV zur Probe vor. Sisler brachte den Fünftligisten in Führung (55.), ehe Jordi Vidal Martin Rojas, der später Gelb-Rot sah, für den 2:2-Endstand sorgte (61.). Sisler (73.) und Beckert (74.) hatten danach noch den Siegtreffer für die Bischofswerdaer auf dem Spann, trafen aber jeweils nur die Torumrahmung.

Letztlich ein schmeichelhaftes Unentschieden für den FCO, bei dem zwei Torhüter und 18 Feldspieler zum Einsatz kamen. „Ich bewerte das Ergebnis nicht über, aber zu dieser Zeit der Vorbereitung war ich mit dem Auftritt meiner Spieler nicht unzufrieden“, resümierte Erik Schmidt. Allerdings warnte der BFV-Coach: „Die Jungs müssen begreifen, dass es wieder bei Null losgeht. Auch wenn die Rückrunde 2016/17 sehr erfolgreich war – für das neue Spieljahr spielt das keinerlei Rolle.“

Neben Sisler („Wir brauchen auch Erfahrung“) nahm Schmidt noch Mittelfeldspieler Sebastian Berg unter die Lupe. Der 26-Jährige stand zuletzt beim FCO unter Vertrag, ist aktuell aber ohne Verein. Im Vorfeld der Testpartie hatten die Bischofswerdaer auch die Vertragsverlängerung mit dem 22-jährigen Tom Hagemann bekannt gegeben. Der lange verletzte Stürmer unterschrieb bis zum 30. Juni 2018. Die für das Wochenende geplante Testpartie gegen eine tschechische Auswahl wurde abgesagt. „Wir werden intensiv trainieren und spielen dann voraussichtlich am 12. Juli gegen Sokolov“, erklärte Schmidt.

In den letzten Wochen waren in Bischofswerda Stimmen laut geworden, die von finanziellen Problemen beim Oberliga-Verein sprachen. Ein Grund war sicher der teilweise Rückzug von Sponsor Laola. „Der von der Konkurrenz möglicherweise erhoffte und von anderen befürchtete Kollaps bleibt aus“, stellt Jürgen Neumann klar. Und der BFV-Präsident sagt weiter: „Laola bleibt an Bord und das Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen GmbH wird neuer Premiumsponsor. Die Firma Bistra ist weiterhin unser Trikotsponsor und hat ihr finanzielles Engagement erhöht. Zudem wird am Kunstrasenplatz ein Nachwuchszentrum entstehen.“ Außerdem soll – so erfuhr die SZ aus sicherer Quelle – das Heimstadion umbenannt werden. Dadurch fließt zusätzliches Geld in die Vereinskasse.

Veröffentlicht wurden in dieser Woche die Ansetzungen der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga. In der 4. Liga kommt es gleich zum Auftakt (29./30. Juli) zum Derby zwischen dem FC Oberlausitz Neugersdorf und der FSV Budissa Bautzen.

In der Oberliga, die eine Woche später startet, baut Neuling SV Einheit Kamenz gegen den FC Carl Zeiss Jena II auf das Heimrecht. Die Schiebocker müssen am ersten Spieltag beim Aufsteiger in Krieschow antreten. „Ich bin zufrieden, dass wir nicht gleich gegen Plauen oder Inter Leipzig ran müssen. Und ich freue mich auf den zweiten Spieltag, denn da empfangen wir die Kamenzer zu einem sicher emotionalen Derby“, meint BFV-Cheftrainer Erik Schmidt. Kollege Frank Rietschel kehrte am Donnerstag aus dem Familienurlaub zurück und startet nun mit seinen Schützlingen am 12. Juli in die Vorbereitung auf die erste Oberligaserie in der Vereinsgeschichte.

Budissa löst Vertrag mit Nemec auf

Auch beim Regionalligisten FSV Budissa Bautzen gibt es Neuigkeiten. Am Dienstagabend gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit Josef Nemec „im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. Juni 2017 aufgelöst wurde“. Zudem schloss sich der 21-jährige FSV-Torwart Alexander Goldhammer dem Landesligisten BSG Stahl Riesa an, bei dem Budissa am 19. Juli (19 Uhr) ein Testspiel bestreiten wird.

Goldhammer war die Nummer drei im Tor der Bautzener, kam aber in der letzten Saison zu keinem Einsatz. Der 1,92-Meter-Mann spielte früher unter anderem für Dynamo Dresdens U 19 in der Bundesliga. Budissa testet am Wochenende gleich zweimal. Am Sonnabend um 14 Uhr wartet in Weißensee der FC Rot-Weiß Erfurt. Am Sonntag ab 16 Uhr geht es in Oppach mit der Partie gegen Neusalza-Spremberg weiter. Mittwoch spielt das Team von Trainer Torsten Gütschow in Großpostwitz. Anstoß gegen den SV Oberland Spree ist 18.30 Uhr.

