Bischofswerda deklassiert Budissa Oberligist gewinnt das Testspiel beim Regionalligisten mit 5:1. Die Bautzener proben nun am Mittwoch noch gegen den DSC.

Als der Bautzener Toni Barnickel (vorn rechts) ins Spiel kam, wurde das Spiel der Budissen etwas belebt. Aber auch er konnte der Testpartie nicht die entscheidende Wende geben. Hinter ihm lauert Frank Zille vom BFV und links Eric Bachmann. © Torsten Zettl

Fußball. Eigentlich müsste Reimund Linkert froh sein, dass das für Freitagabend angesetzte Heimpunktspiel gegen Union Fürstenwalde abgesagt wurde, weil der Rasenplatz der Bautzener Müllerwiese unbespielbar war. Denn was Budissas Chefcoach stattdessen beim kurzfristig angesetzten Testspiel gegen Oberligist Bischofswerdaer FV (1:5) sah, dürfte ihn fast schon schockiert haben. Seine Analyse beschränkte sich dann auch auf einen einzigen Satz: „Die Bischofswerdaer haben gut gespielt und verdient gewonnen.“ Kollege Erik Schmidt nahm das Resultat gelassen hin: „Es ist sicher ein überraschendes Ergebnis, doch das sollte man bei Testspielen auf beiden Seiten nicht überbewerten.“

Ein Blick auf die Aufstellung der Spreestädter verriet, dass das wohl auch die Startelf für die Regionalligapartie gewesen wäre. Zwischen den Pfosten stand Marek Große, weil Stammkeeper Norman Wohlfeld für die kommenden Punktspiele aufgrund einer Rotsperre – die Anzahl der Spiele steht noch nicht fest – fehlen wird.

Große war während der 90 Flutlichtminuten nicht zu beneiden, denn seine Vorderleute wirkten an diesem Abend nicht konzentriert und agierten oft ohne die nötige Konsequenz. Vor der Pause überwand ihn Cornelius Gries zur Schiebocker Führung (13.). Die Chancen auf beiden Seiten hielten sich in etwa die Waage. Nach dem Wechsel zeigte der Oberligist dann eine nahezu optimale Chancenverwertung.

Der überzeugend aufspielende Tom Hagemann (47., 58.), Hannes Graf (50.) und Frank Zille (52.) schossen die Bischofswerdaer innerhalb weniger Minuten mit 5:0 in Front. In der 65. Minute gelang dann Daniel Hänsch der Ehrentreffer für den gastgebenden Viertligisten.

Deutliche Worte

Am Sonntag gastieren die Bautzener in der Regionalliga Nordost beim Schlusslicht in Neustrelitz. Zuvor testen die Budissen am Mittwoch gegen Landesklässler Dresdner SC. Die Partie wird um 19.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Humboldthain angepfiffen. Dann sollten sich die Kicker um Kapitän Martin Kolan anders präsentieren und vorher den Wortlaut auf der Vereinshomepage lesen: „Wenn diese Mannschaft, damit sind alle Beteiligten gemeint, die gezeigte Einstellung nicht um 180 Grad wendet, ist das Schlimmste zu befürchten. So jedenfalls ist ein Verbleib in der 4. Liga nicht zu schaffen.“ Deutliche Worte.

Daumen drücken

Für die Bischofswerdaer steht am Sonnabend das Oberliga-Spitzenspiel bei der BSG Chemie Leipzig auf dem Programm. Wer die spielstarken Schiebocker zuletzt in den Testspielen gegen die Regionalligisten aus Neugersdorf (3:4) und Bautzen gesehen hat, wird die Daumen drücken, dass es nun endlich richtig losgeht.

„Gegen die Neugersdorfer war es schon eine ansprechende Leistung, aber da haben wir uns durch individuelle Fehler einige Tore eingefangen. Gegen Bautzen war die Fehlerquote noch nicht ganz verschwunden, aber deutlich geringer“, resümierte Erik Schmidt. „Wir haben in der Vorbereitung gesehen, dass unser Weg nicht ganz falsch ist, wir aber auch noch sehr hart arbeiten müssen. Aus meiner Sicht haben wir uns durch das Trainingslager in der Türkei und die drei Neuzugänge verbessert. Ob sich das auch in Punkten ausdrückt, werden wir sehen. Wenn alle zusammenhalten, werden wir in Zukunft den Fußball spielen können, der erfolgreich und auch für die Entwicklung der einzelnen Spieler optimal ist.“

