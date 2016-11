Bischofswerda braucht neuen Bauhofchef Schon ab Januar soll die Stelle des bisherigen Leiters Sven Ganze neu besetzt werden.

Bauhofleiter Sven Ganze. Sein Vorgänger Frank Bär sagte über ihn: „Ein guter Mann.“ Das sagen inzwischen viele. © Archivfoto: Wolfgang Schmidt

Bauhofleiter Sven Ganze verlässt die Bischofswerdaer Stadtverwaltung. Er hat gekündigt, das bestätigte er am Freitag auf Anfrage. Er werde zurückkehren in seinen alten Job als Bauingenieur. Eine neue Stelle hat der Großdrebnitzer bereits.

2012 hatte Sven Ganze die Bauhofleitung übernommen. Damals kam er von der Firma Hentschke-Bau Bautzen, wo er Bauleiter war, viel Arbeit hatte und durch Montage oft tagelang getrennt blieb von der Familie mit drei Kindern. Er wollte damals Arbeit in Wohnortnähe.

Familiäre Gründe spielen für seine jetzige Entscheidung keine Rolle, sagte er. Er habe festgestellt, dass ihm die Abläufe in der freien Wirtschaft mehr liegen. In Anrufen bei der SZ wurde unterstellt, das Klima in der Verwaltung sei mit Schuld. Dazu wollte sich Sven Ganze nicht äußern. OB Holm Große sagte auf Anfrage, „ich war schockiert, dass er kündigt. Aber es gab kein böses Blut.“

Die Stadt schreibt die Stelle zum 1. Januar neu aus. Zu den Aufgaben gehören die Steuerung betrieblicher Abläufe organisatorisch wie kaufmännisch sowie das Abwickeln städtischer Bauvorhaben. Laut Ausschreibung geht es aber auch um „Finanzverantwortung und konsequente Durchsetzung der Kosten“. (szo)

