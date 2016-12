Bischofswerda bleibt auf Kurs Die Frauen vom VfB 1999 siegten am Sonnabend beim HSV Weinböhla klar.

Handball. Die Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda bleiben weiter auf Aufstiegskurs. In der Staffel Ost der Verbandsliga siegte der VfB am Sonnabend beim HSV Weinböhla klar mit 28:16. Mit der makellosen Bilanz von 22:0 Punkten bleiben die Schiebockerinnen zur Halbzeit der Saison auf Platz eins vor dem SV Rotation Weißenborn (20:2 Pkt.), den der VfB Ende Oktober mit 21:18 besiegt hatte. Nun hat Bischofswerda Punktspielpause bis zum 7. Januar 2017. Dann ist um 18 Uhr der USV TU Dresden II zu Gast im Wesenitzsportpark. In der Ostsachsenliga der Männer stehen die vier Kreisteams auf den letzten vier Plätzen. Die rote Laterne hängt beim SV Obergurig (0:16 Pkt.), der mit 30:46 bei Lok Schleife unterging. Der HVO Cunewalde II besiegte GW Görlitz mit 31:27 und ist Sechster (8:8 Pkt.). Oberlichtenau (7./7:7 Pkt.) holte nach einer knappen Pausenführung mit dem 32:32 einen Zähler bei Koweg Görlitz II, Sohland (8./2:14 Pkt.) war spielfrei. (ck)

