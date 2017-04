Bischofswerda bezwingt Dresden Das BFV-Team von Trainer Tino Gottlöber kann einen Rückstand im Endspurt noch wettmachen.

Frauenfußball-Landesliga. Das Spiel der Bischofswerdaer Landesligafrauen gegen die zweite Mannschaft vom 1. FFC Fortuna Dresden war mal wieder ein deutlicher Beweis, dass Tabellenstände nicht mehr als Zahlenspiele sind. Dabei konnte die Konstellation vor der Partie klarer nicht sein. Der Bischofswerdaer FV 08 stand mit 35 Punkten als solider Tabellen-Dritter einem Team gegenüber, das mit nur elf Punkten den zwölften und damit ersten Abstiegsplatz einnimmt. An der Platzierung hat sich auch nach dem Spiel nichts geändert, außer dass der BFV 08 nun 38 Punkte auf dem Konto hat.

Dass die Gäste aus der Landeshauptstadt in der Landesliga-Tabelle so weit hinten rangieren, war auf dem Fußballfeld nicht zu sehen. Sie zeigten sich spielerisch äußerst aktiv, zwangen den BFV vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder in die eigene Hälfte und erspielten sich mehrere gute Tormöglichkeiten. Dasselbe kann man aber auch den Schiebocker Frauen attestieren. Was den feinen Unterschied ausmachte, war die Effektivität beim Abschluss – hier war der 1. FFC klar besser.

Die ersten beiden Tore fielen in der achten und 34. Minute für die Gäste und beide Male waren es Standardsituationen – konkret Eckbälle – die den Treffern vorausgingen. Nach dem 0:2 wurden Trainer Tino Gottlöber und Co-Trainer Jürgen Madlenscha nun deutlich lauter und forderten ein engagierteres Spiel. Das setzten die Frauen dann auch um und so waren die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit spielerisch deutlich besser.

In der zweiten Halbzeit besser geworden

In der 39. Minute wurde das nun gute Spiel der Schiebocker Frauen mit dem 1:2-Anschlusstreffer belohnt. Voraus ging eine Ballstafette von rechts über Lina-Sophie Fischer in die Mitte zu Marie-Luise Petasch und von ihr weiter nach links zu Katharina Kögler, die den Ball dann straff im Dresdner Tor versenkte. Kurz danach ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich eine deutlich bessere Schiebocker Mannschaft auf dem Platz. Das bekam der 1. FFC zu spüren, denn in der 59. Minute setzte sich Marie-Luise Petasch auf der linken Seite durch, lief lang nach vorn und schoss am Rand der linken Strafraumgrenze aufs Tor. Der Ball knallte an den rechten Innenpfosten und landete auf der linken Seite in den Maschen. Nun war das 2:2 erreicht, doch die Schiebockerinnen hatten noch etwas gut zu machen.

Sie starteten eine Angriffswelle nach der anderen und in der 65. Minute war wiederum Marie-Luise Petasch erfolgreich. Sie lief mittig nach vorn, während auf der rechten Seite Nadine Rinke den Ball erobert hatte und nach vorn stürmte. In Strafraumhöhe passte Nadine in die Mitte zu Marie-Luise, die den Ball stoppte, eine kurze Drehung vollzog und dann zum 3:2 abschloss. Damit war das Spiel gelaufen. Beim Bischofswerdaer FV sorgten diesmal vor allem Nadine Rinke, Sarah Kasper und Marie-Luise Petasch für Torgefahr.

Aufgebot Bischofswerdaer FV 08:

Marie Riebe; Sophia Böhmak, Melanie Claus, Marie-Luise Petasch (80. Emily Laura Beyer), Sarah Kasper, Sophie Zenker, Katharina Kögler, Leonie Gries, Lina-Sophie Fischer, Nadine Rinke, Sarah Jürß, Maria Lauermann, Elora-Dana Anders und Annika Schmidt.

