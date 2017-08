Bischofswerda bekommt ein Hospiz Für das älteste Gebäude der Stadt gibt es jetzt einen Investor – mit besonderen Plänen.

Die Fronfeste in Bischofswerda. © Steffen Unger

Das erste stationäre Hospiz im Kreis Bautzen entsteht bis 2019 in Bischofswerda. Die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH mit Sitz in Herrnhut wird dafür die Fronfeste erwerben, einige Teile, darunter den Turm, sanieren, anderes abreißen und auch einen Neubau errichten. Zwölf unheilbar kranke, sterbende Menschen können dann dort in würdiger Weise ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Voraussichtlich 27 Mitarbeiter werden in der Einrichtung arbeiten. Die Pläne wurden am Mittwoch öffentlich vorgestellt.

Der Investor betreibt bereits das Hospiz in Herrnhut. Es gebe Bedarf für einen weiteren Standort, sagt Volker Krolzik, Theologischer Vorstand der Herrnhuter Diakonie. Es gebe zunehmend Anfragen aus dem Raum Kamenz, der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge. Neben der zentralen Lage Bischofswerdas und der guten Verkehrsanbindung würden auch die Gegebenheiten vor Ort für diesen Standort sprechen. „Sterben gehört zum Leben – und ein Hospiz nicht auf die grüne Wiese. Deshalb gehen wir mitten ins Leben und in die Mitte der Stadt“, so Volker Krolzik. Geografisch schließt das künftige Hospiz eine Lücke zwischen Herrnhut und Radebeul.

Die 1286 errichtete Fronfeste verfällt seit Jahren. Dank eines Vereins konnte sie notgesichert werden. Nun gibt es eine Zukunft für Bischofswerdas ältestes Haus. (szo)

