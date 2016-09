Bischofswerda begrüßt die Jüngsten Für 76 Neugeborene wird im Goethepark ein Baum gepflanzt. Dank Sponsoren bekommt jede Familie ein Geschenk.

Unter anderem so eineMedaille gibt es für jede Familie bei der Baby-Begrüßung. © Steffen Unger

Der Goethepark wird bald um einen Bergahorn reicher: Der von der Gärtnerei Krauße gesponserte Baum wird zu Ehren von 76 kleinen Schiebockern gepflanzt, die im Zeitraum zwischen dem 1. September 2015 und dem 31. August dieses Jahres geboren wurden. Wie bereits im Schillerpark wird auch vor diesem Baum eine Tafel mit den Namen der Kinder aufgestellt. Das Unternehmen Issitec sorgt für die Gravur, Metallbau Schöne für den Ständer der Tafel. Ein anonymer Spender und die Stadt beteiligen sich an den Materialkosten. Gepflanzt wird der Baum zum Babyempfang am 22. Oktober, sagte Rathaussprecher Sascha Hache auf Anfrage.

Jede Familie bekommt ein Geschenk. Dazu gehören ein kleiner Leinenrucksack und eine Keramikmedaille, beides gestaltet in der Kunstwerkstatt der Grundschule Süd, sowie eine Urkunde aus der Buchbinderei Grafe. Außerdem gibt es für jede Familie sechs Gutscheine im Gesamtwert von 55 Euro. Bereitgestellt werden diese von der Volkssolidarität, von Stadt- und Sonnenapotheke, der Werbeagentur Cavalera Design, der Snackbar am Markt und Tele Pizza. Die Gastronomiegutscheine sind für die Eltern gedacht – für eine kurze Auszeit in der anstrengenden Periode, die die Betreuung eines Kleinstkindes erfordert, heißt es im Rathaus. (szo)

