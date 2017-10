Bischofsweg soll für Radler sicherer werden Auf der Straße hatte es zwei schwere Unfälle geben. Jetzt soll schnell eine Lösung gefunden werden.

Weil ihnen das Kopfsteinpflaster auf dem Bischofsweg zu holprig ist, weichen einige Radler auf die Fahrbahnmitte aus. Das kann gefährlich werden. © Sven Ellger

Politiker sind sich nur selten einig. Dass am Montagabend alle Neustädter Ortsbeiräte – Linke wie AfD – für einen Antrag von Grünen und SPD stimmten, macht deshalb nur umso deutlicher: Nach zwei schweren Unfällen in diesem Jahr muss der Bischofsweg für Radler sicherer werden.

„Aus unserer Sicht ist die Straße ein Unfallschwerpunkt“, sagt Ortsbeirat Klemens Schneider (Grüne), der den Antrag seiner Fraktion am Montagabend vorstellte. „Es muss etwas passieren.“ Mit dem Antrag sollte ein Prüfauftrag an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gehen. Das Stadtoberhaupt sollte mögliche Lösungen für eine Verbesserung der Situation checken und die Ergebnisse der Prüfung noch bis Ende des Monats dem Bauausschuss vorlegen. Auf dieser Grundlage könnten weitere Entscheidungen fallen. Doch Marcel Ritschel (Piraten) und Christoph Meyer (SPD) ging der Antrag nicht weit genug. „Das Ergebnis der Prüfung ist doch ohnehin schon klar: Die Stadt wird sagen, dass das alles nicht geht“, so Ritschel.

Deswegen plädierten die Ortsbeiräte dafür, den Oberbürgermeister gleich zum Handeln zu bewegen. Einstimmig votierten sie dafür, dass Hilbert bis Ende kommenden Jahres eine Lösung umsetzen soll. Wie diese aussieht, muss bis Ende Januar im Bauausschuss besprochen werden. Die Ortsbeiräte könnten sich beispielsweise einen Austausch des holprigen Kopfsteinpflasters durch glatten Asphalt vorstellen. Das Geld könne aus dem Haushalt für Radverkehr genommen werden.

Diese Lösung lehnt die Stadt allerdings aus Kostengründen ab. Zwar wären nur rund 50 000 Euro nötig, um die seitlichen Kopfsteinpflasterstreifen zu erneuern. Dann würde aber die Entwässerung der Straße nicht mehr funktionieren. Auch der Anschluss an die Straßenbahngleise sei dann nicht gegeben, lässt das Straßenbauamt am Montagabend ausrichten. Für eine funktionierende Lösung müssten hingegen rund 250 000 Euro investiert werden. Das hält die Stadtverwaltung schlicht für Geldverschwendung. Denn eine Umgestaltung des Bischofsplatzes ist ohnehin geplant. Dank einer Petition des ADFC sollen dann auch separate Radwege angelegt werden. Allerdings ist bislang noch unklar, wann mit dem Umbau begonnen werden kann.

Die Verbindungsstraße zwischen der Neustadt und Pieschen wird täglich von rund 3 000 Radlern genutzt. Das hat eine Zählung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Dresden im März dieses Jahres ergeben. Damit sind auf dem Bischofsweg mehr Leute auf zwei Rädern unterwegs als auf dem beliebten Elberadweg. Doch separate Fahrradstreifen gibt es dort nicht. Zwischen Johann-Meyer-Straße und Dammweg müssen sich die Radler über holpriges Kopfsteinpflaster quälen. Viele weichen stattdessen auf die Fahrbahnmitte oder den Fußweg aus. Das kann gefährlich werden. So hatte es in diesem Frühjahr zwei Unfälle gegeben, an denen Auto- und Radfahrer beteiligt waren. In beiden Fällen wurde jeweils ein Radler schwer verletzt.

Ortsbeirat Jörg Logé hatte bei der Diskussion ein Déja-vu. „Das ist wie an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße“, sagt der Politiker. Auch dort sei lange gefordert worden, dass sich etwas tut. Auch dort tat sich lange nichts. „Nach einem tödlichen Unfall mit einer Radfahrerin ging es dann doch“, erinnert sich Logé. „So lange wollen wir aber am Bischofsweg nicht warten.“

