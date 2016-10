Bischof von Regensburg bittet um Vergebung Die Opfer des Missbrauchs bei den Domspatzen sollen eine Entschädigung erhalten.

Bei den Regensburger Domspatzen – hier ein Auftritt im Jahr 2005 – herrschte offenbar jahrelang ein System der Angst. Jetzt werden die Missbrauchsfälle aufgearbeitet. © dpa

Für ihre Stimmen und die Harmonie ihres Gesangs sind die Regensburger Domspatzen weltberühmt. Doch dahinter, totgeschwiegen von allen, herrschte jahrzehntelang ein System der Angst, wo geschlagen und teils blutig geprügelt wurde, wo Kinder sexuell missbraucht und vergewaltigt wurden. Rund 700 Jungen, ein Drittel derjenigen, die von 1945 bis Anfang der 90er- Jahre bei den Domspatzen sangen und in deren Internaten lebten, seien wahrscheinlich von solchen Übergriffen betroffen gewesen, schätzt der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber, der auf Bitten der Diözese die Aufklärung übernommen hat.

231 gesicherte Fälle von körperlicher Misshandlung und 62 Fälle sexueller Gewalt hat Weber Anfang des Jahres in seinem Zwischenbericht aufgelistet. Viele andere hätten sich wohl nicht getraut, sich zu melden, oder sie hätten in ihrer Lebensgeschichte lieber nicht mehr rühren wollen. Aber das hat sich geändert: 129 Meldungen sind seit Januar dazugekommen.

Dazugekommen ist nach Jahren des Stillstands und der kirchenamtlichen Verdrängung nun aber auch ein Aufarbeitungsprogramm, das sogar von Vertretern der Betroffenen gelobt wird. „Die Befriedung ist zum Greifen nah“, sagte der frühere Domspatz Alexander Probst bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Regensburg. In den achtmonatigen Verhandlungen mit der Diözese habe er sich „zum ersten Mal ernst genommen“ gefühlt.

Das paritätisch aus Vertretern der Diözese und der Betroffenen besetzte Gremium hat nach Auskunft von Bischof Rudolf Voderholzer einstimmig ein „Vier-Säulen-Modell“ beschlossen. Opfern von Gewalt und Missbrauch wird der Weg zu einer unabhängigen Beratungs- und Therapiestelle geöffnet. Eine dreiköpfige Kommission entscheidet künftig über die Höhe des „Anerkennungsgeldes“, das Betroffene erhalten können und das zwischen 5000 und 20 000 Euro liegen soll. Dabei handle es sich nicht um eine „Entschädigung“, betonte Bischof Voderholzer, „sondern um ein Zeichen, dass wir die Verletzungen anerkennen, dass uns die Sache schmerzt“. Der Bischof sagte: „Ich kann es nicht ungeschehen machen, ich kann nur um Vergebung bitten.“

Die Täter indes können nicht mehr belangt werden. Von den 42, die Rechtsanwalt Weber in seinem Zwischenbericht erwähnt hat, ist nur noch einer am Leben; seine Taten sind – wie die meisten anderen in diesem Zusammenhang – womöglich verjährt. Seinen endgültigen Bericht will Weber Anfang 2017 vorstellen.

