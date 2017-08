Bischof kommt zur Orgelweihe In einem feierlichen Gottesdienst Ende August wird das sanierte Instrument in der Neukircher Kirche geweiht und ist erstmals wieder zu hören.

In der Neukircher Kirche soll bald die sanierte Orgel erklingen. © Steffen Unger

Die Wiederweihe der sanierten Orgel in der evangelisch-lutherischen Kirche Neukirch wird am 27. August ab 14 Uhr gefeiert.. Die Gemeinde lädt dazu zu einem feierlichen Sakramentsgottesdienst ein. Als Gast hat Landesbischof Dr. Carsten Rentzing zugesagt. Er wird die Weihe vornehmen und die Predigt halten, teilt die Gemeinde mit. Es spielen die Posaunen- und Kirchenchöre Steinigtwolmsdorf und Neukirch unter Leitung von Dörte Riechen sowie Kantor Amadeus Egermann aus Ebersbach an der Orgel. Im Anschluss gibt es eine Video-Präsentation zur Sanierung der Orgel, eine Orgelführung durch die Firma Eule und ein Kaffeetrinken. Ab 17 Uhr erklingt die Orgel in einem Konzert mit Violine (Mandy Egermann, Ebersbach), Violoncello (Hans Ludwig Raatz, Dresden ) und Orgel (Amadeus Egermann). (SZ)

zur Startseite