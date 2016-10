Bischof kommt mit der Kutsche Heinrich Timmerevers hat am Sonntag die katholische Kirchgemeinde besucht. Die hatte etwas zu feiern.

Bischof Heinrich Timmerevers (Mitte) ist zur 100-Jahr-Feier der Kirche nach Döbeln gekommen. © André Braun

Vor 100 Jahren hat sich die katholische Kirchgemeinde ein Gotteshaus an der Rosa-Luxemburg-Straße gebaut. Das ist mit einer Festwoche gefeiert worden, die am Sonntag mit einem feierlichen Gottesdienst endete. Als eine der ersten Gemeinden in seiner Amtszeit besuchte der neue Bischof Heinrich Timmerevers am Sonntag Döbeln – und das nicht auf eine alltägliche Weise. Er kam mit der Kutsche. Bernd Maluck vom Pfarrgemeinderat schlüpfte in die Rolle des Kutschers und fuhr mit dem Bischof vor. Begrüßt wurde auch Andreas Jaster. Er wird die Nachfolge von Klaus Orland antreten, der in den Ruhestand geht.

Heinrich Timmerevers hielt die Predigt. Die Kirche St. Johannes Apostel und Evangelist war so voll, dass einige der Gäste sogar stehen mussten. Anschließend hatten die Gläubigen die Möglichkeit, mit dem Bischof, der vorher im Münsterland tätig war, ins Gespräch zu kommen. Die Gemeindemitglieder beschrieben den Geistlichen als volksnah, freundliche und sympathisch. (DA/je/sol)

