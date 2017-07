Bischof Benno zieht Besucher an Die Ausstellung auf der Albrechtsburg ist bisher ein voller Erfolg. Besonders aus Bayern kommen viele Besucher.

Beriets über 12 000 Gäste haben die Ausstellung „Ein Schatz nicht von Gold“ besucht, informiert Schlossleiter Uwe Michel. © Claudia Hübschmann

Seit nunmehr zwei Monaten können sich Interessierte auf der Albrechtsburg in die Welt von Sachsens erstem Heiligen – St. Benno – entführen lassen. Bereits über 12 000 Besucher haben die Ausstellung „Ein Schatz nicht von Gold“ besucht, so Schlossleiter Uwe Michel. Dabei ist das Interesse auch über die Region hinaus spürbar. Besonders aus dem bayrischen Raum strömen viele Gäste nach Meißen, um in die Geschichte des Münchner Stadtpatrons abzutauchen.

Speziell auf zwei Ausstellungsstücke haben es die Besucher dabeiabgesehen: Der Bischofsstab und die silberne Benno-Büste. Beide bleiben bis zum Ausstellungsende als Leihgaben der Münchner Frauenkirche in der Albrechtsburg. Neben den Ausstellungsstücken kommt auch die Präsentation der Schätze gut an.

Unter anderem informiert ein Ausstellungsbegleiter die Besucher ausführlich zu jedem Exponat. Seit dem 1. Juli bekommen Besitzer einer SZ-Karte vergünstigten Eintritt. (tb)

