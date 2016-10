Bischdorf bleibt weitere drei Wochen gesperrt Die Bauarbeiten auf der Unteren Dorfstraße dauern an. Der Schulbus soll ab Montag aber dennoch fahren können.

An der Bischdorfer Kreuzung Untere Dorfstraße/Bernstädter Straße bleiben die Ampeln stehen. Der Grund: Die Bauarbeiten an der Unteren Dorfstraße konnten nicht wie eigentlich geplant zum Ende dieser Woche fertiggestellt werden. Deshalb bleibt die Straße weiterhin gesperrt. „Die Vollsperrung wird bis zum 4. November andauern“, teilt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, kurz Lasuv, mit. Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen werden, wie auch schon in den vergangenen zwei Wochen, über die Straße „Am Rotstein“ um die Baustelle geleitet.

Die Lasuv-Pläne sahen eigentlich vor, die Arbeiten in den Oktoberferien zu erledigen. Auch, weil in dieser Zeit keine Schulbusse über die Untere Dorfstraße in Richtung Herwigsdorfer Grundschule fahren mussten. Am Montag beginnt nun aber wieder der Unterricht. Damit die Grundschüler dann rechtzeitig auf ihren Stühlen sitzen können, hat sich das Lasuv etwas überlegt. Etwas, das zumindest für die Bauarbeiter auf der Unteren Dorfstraße, sehr aufwendig sein wird. „Der Busverkehr erhält eine Sondergenehmigung“, so Frau Siebert. Wie diese aussieht, erklärt Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU): „Am Morgen und am Mittag muss die Untere Dorfstraße für die Busse befahrbar gemacht werden“, so das Gemeindeoberhaupt. Die Umleitungsstrecke können die großen Gefährte nicht nutzen. „Sie ist für Busse nicht ausgelegt“, so Höhne.

Auf der Dorfstraße wird gebaut, um die Entwässerungsprobleme an der Kreuzung Bernstädter Straße in den Griff zu bekommen. Bei starkem Regen haben sich dort regelmäßig Wasser und Schlamm angesammelt. Bei guter Wetterlage rechnet das Lasuv damit, in drei Wochen fertig zu sein. „Falls nicht, wird danach halbseitig weitergebaut“, so Sprecherin Frau Siebert.

