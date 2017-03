Bischdorf bald ohne Ampel

Ortschild Bischdorf © Rafael Sampedro

Die Bauarbeiten auf der Bischdorfer Dorfstraße sollen bald beendet sein. Wie Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne (CDU) mitteilte, ist geplant, die derzeitige Sperrung Ende April aufzuheben und die Straße wieder für den Verkehr freizugeben. „Es ist nicht illusorisch, dass es geschafft wird“, sagte Höhne. Bis dahin gibt es allerdings noch einiges zu tun. In den Osterferien soll die neue Schwarzdecke aufgetragen werden. Der Zeitpunkt wurde ausgewählt, weil dann weniger Busse fahren als während der Schulzeit. Der neue Fußweg in Richtung der Kreuzung Dorfstraße/Bernstädter Straße in hingegen fast fertig. Offen ist noch der Bau an der Straße in Richtung Kümmelberg. Dort soll ein neues Entwässerungssystem entstehen.

Die Sanierung der Dorfstraße ist ein Bauprojekt von langer Dauer. Eigentlich hätte die Straße schon während der Herbstferien 2016 gebaut und fertiggestellt werden sollen. Allerdings war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Sollte die Straße Ende April fertig sein, läge der Bauverzug bei einem halben Jahr. Die Arbeiten waren notwendig, weil bei starkem Regenfall die Dorfstraße und anliegende Grundstücke immer wieder unter Wasser gestanden haben. Ein neues Entwässerungssystem soll das künftig verhindern. (SZ/ms)

