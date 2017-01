Bis zu 90 Zentimeter Schnee am Skihang Gute Wintersport-Bedingungen in der Muldestadt Nossen.

Anhaltende Minusgrade und der Schnee der letzten Tage und Wochen haben dazu geführt, dass der Skihang an der Nossener Rodigtschlucht derzeit mit guten Wintersport-Bedingungen aufwartet. Wie der Abteilungsleiter des Ski-Clubs von Lok Nossen, Gerd Seidel, sagt, sei der Hang gut präpariert und für den Vereinssport freigegeben. „Wir haben vor Ort zwischen 30 und 90 Zentimeter Schnee. Der Schlepplift sei zu den Trainingszeiten in Betrieb. Am Dienstagabend hatte gegen 16.30 Uhr ein Training mit Kindern stattgefunden. Weitere Einheiten folgen. Des Weiteren ist an diesem Sonnabend ein Wettkampf am Nossener Skihang geplant. Wann genau, werde der Verein noch in einer Pressemitteilung am Mittwoch verlautbaren. Wie gewohnt bleibt das Skifahren aber Vereinsmitgliedern vorbehalten. Seidel rechnet damit, dass der angesagte leichte Temperaturanstieg sich nicht umgehend schlecht auf die Bedingungen auswirkt. (SZ/mhe)

