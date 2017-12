Bis zu 100 Rentner gemeinsam unterm Weihnachtsbaum SZ erinnert an Orte, Menschen und Institutionen, die in Zittau jeder kannte und noch heute kennt. Heute: Weihnachtsfeiern bei der Volkssolidarität.

Ingrid Donath im Gespräch mit ihren Gästen © privat

Unvergessen sind in Zittau nicht nur Institutionen oder Orte. Für sehr viele Senioren gilt das auch für die Weihnachtsfeiern der Volkssolidarität. Für alle Beteiligten war das immer ein sehr schöner Nachmittag. 20 Jahre lang trafen sich immer am Heiligabend die alleinstehenden Mitglieder der Volkssolidarität. Sie aßen gemeinsam, plauschten miteinander, sogar das Tanzbein wurde geschwungen.

Angefangen hat alles kurz nach der Wende. Ingrid Donath war damals für die Kultur zuständig. Zu fünft kümmerten sie sich um die Mitglieder der Volkssolidarität im Zittauer Bereich, unter denen es damals sehr viele alleinstehende Senioren gab.

Damit diese besonders den Heiligen Abend nicht ganz allein verbringen mussten, organisierten Ingrid Donath und ihre Kollegen für diesen Nachmittag ein gemütliches Beisammensein. Zunächst in den Räumen der Volkssolidarität auf der Bahnhofstraße. Im Erdgeschoss standen an diesem Tag alle Türen offen, aus den Boxen schallten Weihnachtslieder und bis zu 80 Leute feierten dort gemeinsam Weihnachten. Ingrid Donath und ihre Kolleginnen deckten die Tafeln liebevoll ein und schmückten sie mit weihnachtlicher Deko und kleinen Aufmerksamkeiten. Dazu organisierten sie ein richtiges Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise.

Die Feiern waren ein voller Erfolg. Die Senioren nahmen das Angebot so gut an, dass anfangs tatsächlich nur Alleinstehende eingeladen werden konnten. Zwischen Mittagessen und Kaffee mit Stollen unterhielten sich die Gäste, lachten miteinander und hatten eine schöne Zeit. Die Feiern waren so beliebt, dass es in der Bahnhofstraße bald zu eng wurde. Deshalb zogen sie ab 1994 in die Burgteichgaststätte.

Bis zu 100 Senioren feierten dort jahrelang gemeinsam Weihnachten. Jetzt wurde ein Diskjockey engagiert und das Tanzbein geschwungen. Es gab viel Spaß, mancher nutzte die Gelegenheit, um spontan ein Gedicht vorzutragen. Die Musikschule Fröhlich gab jedes Jahr ein Konzert. Auch die Bürgermeister Jürgen Kloß und später Arndt Voigt fehlten bei keiner Feier.

Doch im Laufe der Zeit waren immer weniger Alleinstehende in der Volkssolidarität. Obwohl sie nun auch Ehepaare und Nichtmitglieder einluden, verloren sich die wenigen Gäste in dem großen Saal und es wurde ungemütlich. Die Bahnhofstraße stand nicht mehr zur Verfügung und andere geeignete Räume fanden sich nicht. 2011 fand die letzte Feier statt.

zur Startseite