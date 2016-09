Bis in die Verlängerung Die BC-Elf verpasst gegen Böhlen eine Überraschung. Für die sorgen die Freizeitfußballer des Döbelner SC.

Die Fußballer des BC Hartha (gelbe Trikots) boten gegen den Kreisoberligisten SV Chemie Böhlen eine beherzte Partie, schieden aber dennoch aus. © André Braun

Am Kampfgeist hat es nicht gelegen. Die Kreisligafußballer des BC Hartha verlangten dem Kreisoberligisten SV Chemie Böhlen alles ab, mussten sich aber in der zweiten Runde des Kreispokals geschlagen geben. Nach dem Rückstand aus der ersten Hälfte glich Christian Arnold in der 83. Minute für die Harthaer aus. Kurz nach seinem Treffer wurde er allerdings zum tragischen Helden, als er nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Mit zehn Spielern retteten sich die Gastgeber bis in die Verlängerung, doch dann schwanden die Kräfte. Torhüter Tobias Reim vereitelte wie schon während des gesamten Spiels gute Chancen der Böhlener, war aber beim Treffer von Pascal Ferl machtlos. Mit einem verwandelten Handelfmeter sorgte Toni Röder für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Auch die Harthaer besaßen noch gute Gelegenheiten, doch war ihnen kein weiterer Treffer vergönnt. „Die Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten in einigen Situationen nicht das Glück des Tüchtigen, sodass die Niederlage zu hoch ausfiel“, sagte BC-Präsident Matthias Scheidig.

Die Kreisoberligisten aus der Region konnten sich bei unterklassigen Kontrahenten allesamt durchsetzen. Am deutlichsten gelang das dem SV Ostrau 90, der beim SV Machern mit 5:0 gewann. Der SV Aufbau Waldheim zog mit einem 3:0 bei SG Gnandstein II in die nächste Runde ein. Etwas knapper ging es für den Roßweiner SV zu, doch reichte es beim Ligakonkurrenten Alemannia Geithain zu einem knappen 2:1-Erfolg. Bereits am Sonnabend treffen beide Mannschaften wieder aufeinander. Dann in Roßwein im Kampf um Meisterschaftspunkte.

Im einzigen Lokalderby dieser zweiten Pokalrunde setzte sich der SV 29 Gleisberg gegen den SV Medizin Hochweitzschen II durch. Bereits zur Pause stand der 2:0-Sieg der Gäste fest. Die erste Vertretung der Hochweitzschener musste sich beim SSV Thallwitz/Nischwitz geschlagen geben. Nach einer 2:0-Führung der Gastgeber, die die Fehler der Westewitzer eiskalt bestraften, reichte es für die Medizin-Fußballer nur noch zum Anschlusstreffer. Der Schiedsrichter zeigte gleich dreimal die Rote Karte, eine davon für Gästespieler Paul Klingner. Die Freizeitfußballer des Döbelner SC bleiben weiter der Hecht im Karpfenteich. Nach dem Erfolg gegen den FSV Brandis in der ersten Pokalrunde wurde nun der SV Eintracht Sermuth II eliminiert. Ebenfalls in der nächsten Runde stehen der ESV Lok Döbeln sowie die Spielgemeinschaften Döbelner SC II/Mochau und Zschaitz/Ostrau II. (DA/bch/hmi/rsv)

