Bis in den Himmel

Einfach riesig, die neue Kletterspinne. © Thorsten Eckert

Hoch hinaus ging es am Mittwoch für Langebrücker Schüler. Sie nahmen die neue Kletterspinne am Wiesenweg in Beschlag. Sie war erst kurz zuvor eingeweiht worden. Das Projekt hatten Grundschule, Förderverein und Ortschaftsrat gemeinsam vorangetrieben. Allein die Ortschaft Langebrück hatte 12 000 Euro überwiesen. Insgesamt kostete die neue Anlage 24 000 Euro. Sie soll den Schulkindern zur Verfügung stehen und später auch von den Mädchen und Jungen des neuen Kinderbetreuungszentrums genutzt werden.

Bekanntlich sollen am Wiesenweg Krippen und Kindergärten von Langebrück konzentriert werden. Die Kita Heiderand und die Kita Sonnenland werden an dem neuen Standort zusammengefasst. Sie sind jetzt noch in anderen Häusern untergebracht. Foto:

