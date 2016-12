Bis der Stress sich lohnt 2016 war ein gutes Jahr für DJ Charity aus Uhyst. Er hat die nächsten Sprossen auf der Karriereleiter erklommen.

Mit Rapperin Kitty Kat hat Marcel Täubert in diesem Jahr ihren Song „Eine unter Millionen“ neu vertont. Der Titel lief sogar im Radio. © Privat

Uhyst. Zwei Stunden dreht Marcel Täubert in diesem Sommer auf einer Berliner Dachterrasse am Kurfürstendamm ein Video. Wie viel Arbeit hinter dem einminütigen Werbeclip für sein neues Lied „Eine unter Millionen“ steckt, das sieht kaum jemand. Denn die Frau, die neben ihm für die Kamera gut gelaunt „der ganze Stress wird sich irgendwann lohnen“ singt, ist eine gefragte Frau mit vollem Terminkalender. Katharina Löwel alias Kitty Kat kennen viele in Deutschland als Rapperin. Sie verhilft dem DJ und Produzenten aus dem Boxberger Ortsteil Uhyst wieder zu etwas mehr Popularität. Namen sind im Popgeschäft nämlich nicht Schall und Rauch, sondern oft Türöffner.

Und für Marcel Täubert haben sich 2016 einige Türen geöffnet. Das Lied „Eine unter Millionen“ läuft im Radio und klettert bei Radio Saarbrücken sogar in die Hitparade des Senders. Im Internet hat das offizielle Musikvideo der beiden schon mehr als 75 000 Klicks gesammelt. Auch den auf der Berliner Dachterrasse gedrehten Streifen haben schon einige Tausend Menschen gesehen. Damit verdient Marcel Täubert kein Geld, aber es bringt ihn seinem Ziel näher, irgendwann den ganz großen Durchbruch zu schaffen.

Der 33-jährige Uhyster würde gerne nur noch von und für die Musik leben. Bis dato wird er unter der Woche weiter gemeinsam mit seinem Vater Heizungen bauen und nur am Wochenende nebenberuflich Musik auflegen. Dass er seine zwei Jobs, die eigene kleine Familie mit Sohn Curtis und die Musik überhaupt unter einen Hut bekommt, verdankt er seinen Eltern und seiner Frau. Sie schaffen ihm die notwendigen Freiräume.

Aber die Familie macht sich manchmal auch Sorgen, weil er so umtriebig ist, erzählt Marcel Täubert. Wer als DJ auflegt, der ist oft viel unterwegs. Pass auf Dich auf, heißt es dann. Hals Dir nicht zu viel auf. Doch der junge Uhyster empfindet selbst nur positiven Stress. „Ich bin am Burnout schon dreimal vorbei geburnt“, sagt er beschwingt. Immerhin merkt er, dass es vorangeht. Nicht nur die Zusammenarbeit mit der Rapperin Kitty Kat hat ihm 2016 Aufwind gegeben. Mit seinen Songs hat er es in einem Jahr auf sechs verschiedene Sampler geschafft und dafür unter anderem mit dem großen Musiklabel Sony zusammengearbeitet.

Das sorgt für Aufmerksamkeit in der Szene. Trotzdem fehlt noch immer die eine Nummer, die den Unterschied macht. Einmal den Nerv der Zeit und den Geschmack der Masse treffen, davon träumen er und sein Produzent. Technisch können sich ihre Lieder längst mit denen der ganz großen Namen wie David Guetta oder Robin Schulz messen lassen, ist Marcel Täubert überzeugt. Er und sein Partner lassen mittlerweile die Instrumente für ihre Lieder live einspielen. Doch ein ganzes gemeinsames Album ist vorerst nicht geplant. „Wir sind noch zu klein“, sagt der DJ. Erst kommt der Hit, dann vielleicht die ganz große Karriere. Das ist bei David Guetta oder Robin Schulz nicht anders gewesen.

Die eine große Radionummer bleibt das erklärte Ziel des Uhysters. „Wir wollen es aber nicht verkrampft machen“, sagt Marcel Täubert. Denn er muss im Zweifel nicht von der Musik leben. Das erlaubt es ihm und seinem Partner das zu tun, worauf sie Lust haben. Im kommenden Jahr wollen sie mit einem jungen Berliner Künstler namens Romario arbeiten. Dessen schwarze Soulstimme hat es Marcel Täubert angetan. Sie erinnert ihn an Szenegrößen wie Ne-Yo oder Chris Brown. Seine Vorfreude auf die Zukunft ist hörbar groß.

Seit er mit 16 Jahren sein ganzes Geld für einen Mixer und zwei Plattenspieler zusammengekratzt hat, dreht sich bei dem Uhyster fast alles um Musik. Seine 2 000 Schallplatten liegen aber mittlerweile sorgfältig verpackt auf dem Dachboden der Eltern. Aufgelegt wird in immer mehr Clubs fast nur noch mit CD-Playern. Das ist praktisch. Auch weil die eigenen Songs nun viel schneller dem Publikum vorgespielt werden können. Durch die Digitalisierung ist aber zugleich die Anzahl der Musikveröffentlichungen gestiegen. Marcel Täubert bleibt vorerst einer unter Millionen. Aber jedes Lied kann das ändern.

