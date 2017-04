Bis an die Schmerzgrenze Daniel Seifert ist Waldheims neuer Wehrleiter. Vor allem ein Einsatz ist ihm besonders in Erinnerung geblieben.

Daniel Seifert ist seit Ende März neuer Gemeindewehrleiter in Waldheim. Der Wehr ist der gebürtige Dresdner 1998 beigetreten. Zehn Jahre war der Familienvater bislang stellvertretender Wehrleiter. © Dietmar Thomas

Nur durch einen Zufall ist Daniel Seifert in die Waldheimer Feuerwehr eingetreten. Das ist fast 20 Jahre her. Mittlerweile steht er an der Spitze. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er kürzlich zum neuen Gemeindewehrleiter bestimmt und tritt in die Fußstapfen von Falko Bartz. Die Personalie ist zwar offiziell, aber noch nicht bestätigt. „Der Stadtrat muss mich noch mit der Bestallungsurkunde offiziell ernennen“, sagt der 40-Jährige. Das werde wohl in der kommenden Sitzung geschehen.

Mit einer Leitungsposition kennt er sich aus. Seit 2007 ist Seifert stellvertretender Wehrleiter gewesen. Deshalb habe er nicht lange überlegen müssen, ob er den Posten des großen Chefs antritt. Erst im Alter von 21 Jahren ist er Feuerwehrmann geworden. Wie die meisten Jungen auch habe ihn die Tätigkeit von Kindesbeinen an fasziniert. „Ich bin in Dresden aufgewachsen. Da gibt es die Berufsfeuerwehr. Die nächste freiwillige Wehr war von unserem Wohnhaus weit entfernt, so dass es nicht möglich war, mich schon eher zu engagieren“, sagt Seifert. Nach dem Abitur hat er zunächst seinen Grundwehrdienst geleistet. Danach habe es ihn aus beruflichen Gründen in die Zschopaustadt verschlagen. In der Tischlerei Wolff hat er seine Lehre zum Tischler absolviert. Dort hat er Thomas Wolff getroffen, der ebenfalls Kamerad in der Waldheimer Wehr ist. „Ich hatte Spaß daran, etwas Neues auszuprobieren, außerdem wollte ich neue Leute kennenlernen“, sagt Daniel Seifert. Er habe sich im Kreise der Kameraden sofort wohlgefühlt. „Es hat von Anfang an gepasst“, sagt er.

Seine Ausbildung begann er 1998. „Tischler war schon immer mein Wunschberuf. Ich mag es, mit Holz zu arbeiten“, erzählt er. Beim Abschluss der Lehre gab es allerdings ein kleines, schmerzhaftes Problem. „2000 hatten wir einen Einsatz: Verunreinigung im Bachlauf. Mir ist ein Stein auf den Finger gefallen. Der Finger war gebrochen und ich musste sechs Monate länger warten, bis ich die Ausbildung beenden konnte“, erzählt Daniel Seifert. Deshalb ist ihm dieser Einsatz ganz besonders in Erinnerung geblieben. „Prägende Einsätze waren natürlich die Hochwasser 2002 und 2013, sowie die Brände der Spindelfabrik und beim Kollegen Zschaage an der Goethestraße“, ergänzt er.

Neues Fahrzeug für Gebersbach

Vor allem der Einsatz an der Goethestraße habe ihm erneut die gute Kameradschaft vor Augen geführt. „Ich habe das Amt des Wehrleiters auch deshalb angenommen, weil ich wusste, dass wir gut aufgestellt sind. Wir sind auf einem Level, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen können und dies auch gern tun“, so Seifert. In den sieben Wachen seien insgesamt 114 Kameraden aktiv. „Die Tagesbereitschaft ist ein Problem, aber bisher hat es immer gereicht, genügend Mann zusammen zu bekommen“, sagt er. Die meisten Arbeitgeber würden die Kameraden, so es möglich ist, immer gehen lassen, wenn der Piepser Alarm schlägt.

Eine seiner Hauptaufgaben sei die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt. Ganz aktuell ist die Einführung des Digitalfunks ein großes Thema. „Der Großteil der Kameraden hat die Grundeinweisung bekommen. Im Mai ist noch einmal eine Schulung für Führungskräfte.“ Und auch in Sachen Ausstattung der Wehren tue sich etwas: „Der Fördermittelantrag für die Neubeschaffung eines Fahrzeugs für Gebersbach liegt beim Landratsamt zur Genehmigung. Und auch im Reinsdorfer Gerätehaus soll noch in diesem Jahr etwas passieren“, sagt er.

Daniel Seiferts Herz schlägt aber nicht nur für die Feuerwehr. In seiner Freizeit fährt der verheiratete Familienvater gern Fahrrad und Ski.

zur Startseite