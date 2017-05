Birr-Theater Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr ist derzeit mit einem ganz besonderen Projekt unterwegs. Bald auch in Radeberg.

So kennt man ihn: „Maschine“ auf dem Hutberg in Kamenz. © René Plaul

Sicher wird er auch für diesen ganz besonderen Tag eine ganz besondere Geschichte erzählen können! Dieter „Maschine“ Birr, Sänger und Gitarrist der legendären „Puhdys“ wird am 9. November im Radeberger Biertheater im Rahmen der Gastspielreihe „Kunst beim Bier“ zu erleben sein.

Er wird dann aus seinem Rocker-Leben erzählen und auch zur Gitarre greifen. Und gerade rund um den 9. November dürfte es wohl eine Menge spannender Geschichten zu erzählen geben; immerhin fiel an diesem Tag im Herbst 1989 die Mauer. Ein Tag, der vieles veränderte. Sicher auch für einen Rocker, der schon vorm Mauerfall regelmäßig mit seiner Band im Westen auftrat. Als die Mauer fiel, hatten sich die „Puhdys“ übrigens gerade aufgelöst. Eine nur vorübergehende Auszeit, wenig später starteten sie einen Neuanfang. Im veränderten, nun wiedervereinten Deutschland. Ein paar dieser Veränderungen hat „Maschine“ beispielsweise im Hit „Was bleibt“ verarbeitet. Und hat fast philosophisch gedichtet: „Alles, was zu Ende ist, kann auch Anfang sein …“ Was bleibt, singt er dann, was bleibt, sind Freunde im Leben.

Und Freunde hat er auch nach dem Ende der „Puhdys“ ja bekanntlich noch eine Menge. Viele davon werden sich nun sicher auch den 9. November vormerken. Es lohnt sich also bestimmt, die Tickets für diesen Abend mit Dieter „Maschine“ Birr schon mal zu sichern. Der Vorverkauf für die neue Biertheater-Saison läuft ja bekanntlich seit Anfang der Woche.

