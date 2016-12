Birnengenuss für den Picknickkorb Susann Schmieder bietet mit ihrem „Blauen Buffet“ Catering und Kochkurse an – oft mit Zutaten vom Kräuterhof.

Susann Schmieder hat schon in vielen Küchen gekocht. Mit ihren Erfahrungen, die sie international sammelte, machte sie sich selbstständig – mit einer besonderen Idee. © Karl-Ludwig Oberthür

Sie hat ihre neun Tagesmütter in Dresden beliefert. Ihr blauer Kleintransporter steht wieder vorm Haus am Dorfplatz 10 in Pesterwitz. Jetzt wären die Büroarbeiten dran. Doch Susann Schmieder hat in ihrer Küche schon Birnen, getrocknete Feigen und Walnüsse zurechtgelegt. „Sie stammen von unseren eigenen Bäumen. Ich koche frisch und möglichst passend zu den Jahreszeiten“, sagt die 43-Jährige. Sie schaut kurz durchs Fenster mit dem türkisfarbenen Rahmen in den Hof hinaus. Dann fängt sie an zu schneiden. Das Messer gleitet unter ihrer Hand in leichter, eleganter Wiegebewegung auf und ab. „Ich arbeite seit 26 Jahren in meinem Beruf als Köchin, die drei Jahre der Ausbildung im Allgäu eingerechnet“, sagt Susann Schmieder und räumt ein: Als Köchin bezeichne sie sich nicht so gern. „Ich vermisse da oft die Anerkennung, es schwingt nicht dieselbe Achtung mit.“ Dann berichtet sie von ihrer Zeit in der nahen Zschoner Mühle, den intensiven Jahren in der Schweiz, ihren Saisonaufenthalten in Österreich sowie auf der Insel Rügen. Sie erzählt von Sechs-Tage-Arbeitswochen und der Dynamik internationaler Gastronomieteams. „Es sind längst nicht alle Stationen. Der Küchenchef meiner Ausbildungszeit riet mir, nie länger als drei Jahre an einem Ort zu bleiben. Das hab ich beherzigt.“

2007 hat sich Susann Schmieder mit ihrem „Blauen Buffet“ selbstständig gemacht. Im Firmennamen klingt eine ihrer Lieblingsfarben an. „Sie gibt ihm auch ein Alleinstellungsmerkmal.“ Auf blauer Keramik der Töpferei in Pesterwitz richtet Susann Schmieder auch ihre Köstlichkeiten für Hochzeiten, Schuleinführungen oder andere Feiern mit an. Caterings sind ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Dafür empfiehlt sie auch Lokalitäten. Ihre Küche befindet sich im einstigen Vierseithof der Familie. Hier ist auch der Kräuterhof Salvia zu Hause, den ihre Mutter Elisabeth Schmieder bewirtschaftet. Kräuter und essbare Blüten baut die Kräuterfrau sogar speziell für das „Blaue Buffet“ an. Die gemütliche Kräuterküche, die für die Arbeit mit Gruppen ausgestattet ist, nutzt Susann Schmieder mit für ihre Kochkurse. „Sie sind für eine Teilnehmerzahl von fünf bis zwölf Personen geeignet. In der Vorweihnachtszeit sind oft Teams von Firmen zu Gast. Familien und Freunde feiern bei einem Kurs gern auch Geburtstag. Ab und zu koche ich mit Kindern, wenn es gewünscht wird.“ Ihre Erfahrungen seien kein Muss für die Teilnehmer, betont sie. „Jeder kann arbeiten, wie er es kennt. Doch wenn jemand etwas genauer wissen will – etwa wie eine besondere Frucht geschnitten wird –, zeige ich das gern.“ Dann schwitzt sie die vorbereiteten Birnen-, Walnuss- und Feigenstückchen in Öl an. Einige Birnenhälften behält sie zurück. Nachdem sie noch Blauschimmelkäse, Crème fraiche und Pfeffer in den Tiegel gegeben hat, beginnt es zu duften. „Als es für Feigen im Schinkenmantel gerade einmal keine frischen Früchte gab, hab ich Birnen genommen und dieses Rezept entwickelt. Ich brauchte es für einen der Picknickkörbe, die ich für Kunden fülle“, erzählt Susann Schmieder und schiebt nach: „Ich interpretiere sehr gern Sachen neu. Ich brauche die Abwechslung. Eine feste Angebotsliste habe ich auch beim Catering nicht. Ich entwickle individuelle Buffets und unterbreite dann Vorschläge. Das wird gut angenommen.“ Sie füllt die Birnenhälften, rollt Schinken darum und gibt sie in ihren Kombidämpfer. Er ist mit vielen Funktionen zum Garen, Braten, Schmoren und Backen ausgestattet. „In der Gastronomie sind diese Geräte Standard. Ich habe meine Küche im Juli von einer heimischen Firma komplett professionell ausstatten lassen.“ Susann Schmieder erklärt: „Ich habe auf kleinem Niveau begonnen – mit einem ganz normalen, aber leistungsstarken Herd.“ Jetzt sei es für sie eine Belohnung, so arbeiten zu können, wie sie es aus ihrer Laufbahn als Koch immer schon kannte. Vieles sei auch leichter.

www.das-blaue-buffet.de

