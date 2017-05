Birkenstock öffnet Fabrikverkauf Ab Mitte Juni hat der Schuhproduzent wieder einen eigenen Laden – diesmal in Görlitz. Im Angebot ist Günstiges.

Symbolbild. © Soeren Stache/dpa

Vier Jahre nach der Schließung des einzigen Birkenstock-Ladens im Kreis in Bernstadt wird es wieder einen Fabrikverkauf geben. Wie der Sprecher der Birkenstock Group bestätigte, werde man am 14. Juni in Görlitz ein neues Factory Outlet eröffnen. Das rund 200 Quadratmeter große Geschäft werde im Gewerbegebiet Ebersbach unter der Adresse Gewerbring 6 im ersten Obergeschoss zu finden sein. Früher war hier das Geschäft von Schneider Fashion angesiedelt, das Mode angeboten hat.

Birkenstock wird in dem Laden nach eigenen Angaben Auslaufmodelle sowie Zweite-Wahl-Artikel zu reduzierten Preisen anbieten. Auch Socken und während der Wintersaison Mützen, Handschuhe und Schals werden erhältlich sein. Das Unternehmen hatte im Frühjahr 2013 den früheren Laden im Bernstädter Ortsteil Kemnitz geschlossen, weil die Räumlichkeiten für die Einrichtung einer Kantine benötigt wurden. Kunden hatten die Schließung sehr bedauert. Da die Oberlausitz mit insgesamt weit über 1 600 Mitarbeitern an drei Standorten für das Unternehmen enorm wichtig geworden ist, habe man einen solchen Laden bereits seit längerem einrichten wollen, musste aber erst eine passende Immobilie finden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 bis 14 Uhr

zur Startseite