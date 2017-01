Biotonnen wieder nicht geleert Selbst auf Hauptstraßen bleiben die Behälter stehen, weil die Entsorger-Fahrzeuge wegen ungeräumter Straßen nicht wie geplant vorankommen.

Weder auf der Hauptstraße im Zentrum von Radebeul-Ost noch auf Sachsenstraße und Augustusweg sei am Montag die Biotonne abgeholt worden. Darüber informierte eine Leserin die Redaktion und wollte wissen, weshalb das nicht funktioniert und wie es nun weitergeht.

Seitdem es im Landkreis kräftig geschneit hat, kämpfen die Entsorger mit nicht geräumten Straßen. So hatte der zuständige Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) vergangene Woche erklärt, dass eine Liste mit 84 Straßen und Wegen vorliege, wo nicht entsorgt werden konnte. Wie viele Straßen derzeit von diesem Problem betroffen sind, wisse man nicht genau, sagte ZAOE-Pressesprecherin Ilka Knigge gestern auf Nachfrage der SZ.

Die Fahrzeuge von Neru kommen an vielen Stellen nicht an die Tonnen heran. Was nicht nur auf ungeräumten Straßen die Entleerung verhindert, sondern sich auch auf die Hauptstraßen auswirkt, so Ilka Knigge. Da könne es passieren, dass selbst jemand auf einer geräumten Straße vergeblich auf das Müllauto wartet. Weil das eine bestimmte Tour abarbeiten muss und der Lenker nicht mehr als acht Stunden fahren darf. Geht es auf bestimmten Strecken wegen Glätte oder Schneebergen nicht vorwärts, bringt das Verzug. Ausstehendes lasse sich dann aber auch nicht einfach anhängen an den Arbeitstag.

So bleiben die Tonnen stehen, weil am nächsten Tag die nächste Tour dran ist. Eine Nachentsorgung findet bei der Biotonne nicht statt, weil die wöchentlich geleert wird, so die Verbands-Pressesprecherin. Da müsse Biomüll eventuell auch mal in den Restabfall getan werden. In den Tonnen sollte nur gut Eingewickeltes landen, damit nichts anfriert. In die Biotonne dürfe allerdings nur Papier, auch keine bioabbaubaren Plastiktüten. Die Sortieranlage würde sie nicht als solche erkennen und aussondern. Beim Restabfall ist Plastik zulässig.

Mit angefrorenem Tonneninhalt können sich die Fahrer nicht lange aufhalten, sagt Ilka Knigge. Da werde dreimal gerüttelt, dann bleibt die Tonne stehen.

