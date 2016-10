Biotonnen warten auf Entleerung In Neustadt gibt es mit der wöchentlichen Entsorgung Probleme. Aber nicht nur dort.

© Archiv: Schmidt

Viele Menschen aus dem Landkreis warten noch auf die Lieferung ihrer Biotonne, manche aber auch auf die Leerung. Gerade in Neustadt scheint es mit der Entleerung Probleme zu geben. Laut Aussage eines Neustädters stünden die vollen Tonnen in der gesamten Stadt bereit zur Abholung. Laut Plan soll das jeden Mittwoch geschehen. In Neustadt funktioniere die regelmäßige Entleerung jedoch nicht. Die zuständigen Entsorger Becker Umweltdienste haben Probleme bei der Entleerung in Neustadt zwar nicht bestätigt, die Besitzer der Biotonnen warten trotzdem. Auch aus Stolpen erreichte die SZ die Nachricht, dass die Entleerung dort nicht allerorts funktioniere.

Gerade jetzt im Herbst fällt in den heimischen Gärten durch Baumschnitt besonders viel Biomüll an. Auch Gartenabfälle wie herunterfallendes Laub oder etwa Früchte, die nicht mehr verwertet werden können, wandern in die Biotonne. (SZ)

