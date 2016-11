Biotonne wird jetzt wöchentlich geleert Eigentlich werden die Tonnen nur im Sommer jede Woche abgeholt. Die Regelung gilt jetzt aber auch für die kalten Monate.

Die Biotonne wird im Kreis jetzt auch in den Wintermonaten wöchentlich geleert. © dpa

Ab sofort werden die Biotonnen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auch in den kalten Monaten wöchentlich geleert. Über diese neue Regelung informiert der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE). Noch zu Beginn des Jahres war der Leerungsturnus noch 14-tätig. Erst im Frühling wurde die braune Tonne jede Woche abgeholt, weil in den warmen Monaten erfahrungsgemäß mehr organischer Müll anfällt und die Geruchsbelästigung höher ist. Die wöchentliche Abholung bleibt nun beibehalten, die Müllfahrzeuge kommen an den gleichen Wochentagen wie bisher. Ausnahmen bilden nur die Touren 1 und 2 in Neustadt, dort wurden die Termine auf den Freitag verschoben. (SZ)

Zum Abfallkalender als Download

zur Startseite