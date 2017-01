Biotonne kommt gut an Der Landkreis Görlitz verzeichnete 2015 das höchste Aufkommen an Bioabfall pro Einwohner und Jahr im Freistaat Sachsen.

Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung schiebt eine braune Tonne mit Biomüll zum Müllwagen. © Patrick Seeger/dpa

Der Landkreis Görlitz verzeichnete 2015 das höchste Aufkommen an Bioabfall pro Einwohner und Jahr im Freistaat Sachsen. Demnach kamen auf einen Einwohner 92 Kilo. Der sachsenweite Durchschnitt liegt bei 30 Kilo. Insgesamt wurden 2015 im Landkreis 23842 Tonnen Bioabfälle entsorgt. Bei dieser Menge sei allerdings zu berücksichtigen, dass im Kreis Görlitz Grünabfälle größtenteils mit über die Biotonne entsorgt werden, heißt es in der jetzt veröffentlichen Abfallbilanz 2015 des sächsischen Umweltamtes.

Im Kreis Görlitz werden seit Anfang der 1990er Jahre Bio- und Grünabfälle über die Biotonne erfasst. Von Beginn an ist in der Abfallwirtschaftssatzung die Anschlusspflicht an die Bioabfallentsorgung verankert, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Die Möglichkeit zur Befreiung von dieser Pflicht besteht bei ordnungsgemäßer Eigenkompostierung. Der Anschlussgrad an die Biotonne im Landkreis Görlitz lag 2015 bei 66 Prozent. Die Akzeptanz der Bioabfallsammlung sei hoch. (SZ)

