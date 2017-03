Bio statt Chemie im Weinberg Sachsens Winzer treffen sich zum alljährlichen Weinbautag und haben viel zu besprechen.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Wie kommt Sachsens Weinbau weiter voran? Diese Frage könnte über dem Weinbautag 2017 des hiesigen Weinbauverbandes stehen. Diskutiert werden aktuelle Themen. So wird der Kellermeister der Hoflößnitz Felix Hößelbarth über erfolgreiche Strategie für den biologischen Pflanzenschutz sprechen. Plastisch gemacht werden soll das Thema mit Erkenntnissen aus der Weinbausaison 2016. Das Radebeuler Unternehmen ist das erste zertifizierte ökologisch wirtschaftende Weingut Sachsens. Es arbeitet eigenen Angaben zufolge mit elementarem Schwefel, Kupfersalzen, Kieselsäure, Natriumhydrogencarbonat, Tonerden und Kräuterextrakten.

In einem weiteren Vortrag wird es aktuelle Informationen zum Auftreten und zur Bekämpfung der Kirschessigfliege geben. Eigentlich stammt diese nur drei Millimeter kleine Fliege aus Asien. 2011 ist sie in Deutschland angekommen, in Sachsen dann 2013. Die Kirschessigfliege greift gesunde, reife Früchte an und kann so binnen weniger Tage eine Ernte komplett zerstören. Weitere Details zum Weinbautag am 25. März finden sich auf der Internetzseite des Weinbauverbandes. (SZ/pa)

