Bio-Hof blickt auf gutes Jahr zurück Die Folgen des Umweltskandals von 2014 sind passé. Dafür steigt der Konkurrenzdruck durch zahlreiche neue Bio-Läden.

Der Ökohof in Nossen-Mahlitzsch: Von außen deutet nichts auf den Trubel hin, der im Vertrieb kurz vor Weihnachten herrscht. Besonders die Zahl der Bestellungen der beliebten Ökokisten mit frischen Produkten aus der Region ist zuletzt auf mehrere Hundert pro Woche gestiegen. © Claudia Hübschmann

Auf dem Demeter-Hof im Nossener Ortsteil Mahlitzsch herrscht derzeit Hochbetrieb. Zwar ist auf den Anbauflächen des Betriebs bei winterlichen Temperaturen nicht viel los, im Inneren sieht es – besonders im Vertrieb und der Produktion – ganz anders aus. „Wir hatten in der vergangenen Zeit circa 700 Ökokisten pro Woche zu verpacken. Hinzu kamen Dutzende Lieferungen an Bio-Läden, Gaststätten und Kitas im Großraum Dresden. Gerade vor Weihnachten hat das Geschäft gebrummt“, sagt Elke Schwab von der Betriebsgemeinschaft des Hofes Mahlitzsch.

Die Ökokisten, bestehend aus Gemüse, Obst, Milch, Joghurt, Käse, Eiern, Wurstwaren, Mehl, Brot und Wein aus kontrolliert biologischem Anbau, sind eine Spezialität der Bio-Bauern und werden bis vor die Haustür geliefert. „Um die Verpackung und das Verschicken kümmern sich vier Mitarbeiter. Acht weitere übernehmen Verwaltungsaufgaben im Büro oder sind als Fahrer unterwegs“, erzählt Elke Schwab. Im vergangenen Jahr sei man mit den Geschäften sehr zufrieden gewesen. Der Trend zu frischen Produkten aus der Region halte an, wachse sogar weiter. „Die Verbraucher interessiert immer mehr, wo das, was sie essen, herkommt, gerade weil es immer mehr Bio-Läden gibt. Bei uns wissen sie, woran sie sind“, so Schwab. Alleinstellungsmerkmal der Mahlitzscher sei die große Vielfalt eigens angebauter Waren von Getreide, Gemüse und Quark über Brot und Joghurt bis hin zu Obst und Fleisch. Seit 1993 betreiben drei Familien den Bio-Hof nach dem Grundsatz einer biodynamischen Bewirtschaftung. Für das abgelaufene Jahr hat der Betrieb seinen Umsatz noch nicht berechnet. Elke Schwab geht aber von einem „sehr ordentlichen Jahr“ aus.

Schwierige Ernte wegen Nässe

Das sei umso bemerkenswerter, weil 2016 ein landwirtschaftlich eher schwieriges Jahr gewesen sei. „Besonders die Gemüseernte war im vergangenen Jahr ziemlich heikel. Der Ertrag war nur mäßig, weil das Wetter im Spätherbst sehr feucht war, wir sehr viel Schlamm auf den Feldern hatten“, sagt Schwab.

Im Hinblick auf die Lage von vor zwei Jahren seien das aber Luxus-Probleme. Im September 2014 hatte ein konventionell wirtschaftender Landwirt in der Nachbarschaft des Demeter-Hofes Unkraut auf einem Rapsfeld wegspritzen wollen. Dazu nutzte ein Mitarbeiter das Breitbandherbizid Clomazon, missachtete aber die vorgeschriebenen Mindestabstände und Ausbringungsregeln für das Pflanzengift.

Die Folge für die Mahlitzscher Biobauern war fatal: Eine Giftwolke legte sich über die Bio-Kulturen auf dem angrenzenden eigenen Feld. Ein Großteil der Ernte war hinüber. Bei dem Vorfall entstanden dem Hof Schäden in Höhe von etwa 70 000 Euro. Glück im Unglück: Die Versicherung übernahm den größten Teil der Schäden.

„Heute ist dieser Vorfall weitestgehend verarbeitet. Wir haben wenig später ein neues Feld für den Gemüseanbau ganz in der Nähe nutzbar gemacht, es entsprechend umgerüstet“, sagt Elke Schwab.

Dazu habe man unter anderem ein komplett neues Bewässerungssystem anschaffen und installieren müssen. Inzwischen gehe der Gemüseanbau auf dem neuen Feld einen gewohnten Gang. Probleme gebe es nicht. „Unser neues Feld liegt direkt gegenüber dem alten und ist sogar etwas größer. Außerdem ist jetzt der Landwirt in der Nachbarschaft besonders vorsichtig. Ein neuerlicher Vorfall ist somit äußerst unwahrscheinlich“, so die Mitarbeiterin. Sie stellt sogar eine baldige Nutzung des ehemals vergifteten Feldes in Aussicht. Dieses sei inzwischen mehrmals neu gedüngt worden und werde „nach und nach aufgepäppelt“. Ziel sei es, möglichst in zwei bis drei Jahren wieder Gemüse anzubauen. „Rein rechtlich würden wir schon jetzt keine Grenzwerte überschreiten, wenn wir das Feld wieder für den Anbau nutzen würden. Allerdings wollen wir wegen unseres eigenen Anspruchs kein Risiko eingehen“, erläutert Schwab.

Neue Herausforderungen für die Mahlitzscher gibt es aber auch nach dem Vorfall von 2014. Vor allem zunehmende Konkurrenz durch andere Anbieter von Bioprodukten sorgt für ein dichtes Gedränge auf dem Markt. Die Leute, so Schwab, würden aber zwischen seriösen Anbietern und schwarzen Schafen unterscheiden können. „Wir haben uns über die Jahre ein gewisses Ansehen erarbeitet, weshalb uns nicht bange vor den kommenden Aufgaben ist.“

So gut wie alle der je nach Saison zwischen 45 und 50 Mitarbeiter des Betriebes kommen übrigens aus der Region. Den weitesten Anfahrtsweg habe ein Kollege, der täglich aus dem mittelsächsischen Mittweida kommt.

Termine am Biohof Mahlitzsch für das kommende Jahr: 6. Mai 2017 ab 10 Uhr: erste Hofführung / 10. Juni 2017: großes Hoffest ab 14 Uhr / 9. September 2017: zweite Hofführung / 1. Dezember 2017: Glühweinnacht und gemütlicher Weihnachtsmarkt.

