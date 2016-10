Bindeglied zu den Vereinen Der Meißner Stadtsportverband wird 25. Seine Sportlerehrungen und Kinderfeste sind feste Größen in der Domstadt.

Knapp 600 Kinder kamen im Juni zum Sport- und Spielfest des Stadtsportverbandes Meißen im Stadion „Heiliger Grund“ in Meißen. Die Veranstaltung hat Tradition beim Stadtsportverband, der jetzt sein 25-jähriges Bestehen feiert. © Claudia Hübschmann

Es gibt wohl kaum ein Meißner Kind, das nicht wenigstens ein Mal beim Sport- ,und Spielefest des Stadtsportverbundes Meißen getobt hat. Die Meißner Sportlerehrung gehört zu den Traditionsveranstaltungen in der Domstadt. Und wenn Gaststättenteams den Platz hinterm Tresen gegen ein Fußball-Kleinfeld tauschen, dann hat ebenfalls der Stadtsportverband seine Hand als Organisator im Spiel. Jetzt feiert der Dachverband aller Meißner Sportvereine seinen 25. Geburtstag.

Das weckt Erinnerungen „Es war 1991, als sich einige verrückte Sportfreunde an einen Tisch setzten, um den Irrungen und Wirrungen in der Wendezeit ein sportliches Gesicht zu geben“, so Dieter Sörnitz. Er wurde damals der erste Vorsitzende des Gremiums, das sich seinerzeit noch Stadtsportausschuss nannte. Doch der Name war nicht wichtig. „Nägel mit Köpfen“ mussten her. Und neue Ideen. Dass es im gleichen Jahr bereits die erste Ehrung der Meißner „Sportler des Jahres“ gab, war ein erster für alle sichtbarer Schritt. Hinter den Kulissen passierte noch viel mehr. Denn die gerade zu Vereinen umgewandelten Sportgruppen begaben sich auf absolutes Neuland. Statt Pauschalförderung mussten sie sich auf die Suche nach Sponsoren begeben. Die Nutzung der Sportstätten kam aufs Tableau und damit der Wunsch, diese den Sportvereinen zu übertragen. Erfahrungen mit dem juristischen Szenario solcher Angelegenheiten gab es so gut wie keine.

Hier sah der Stadtsportverband seine Rolle. Mustersatzungen „aus dem Westen“ ließ man sich zuschicken, erinnert sich Dieter Sörnitz. Aber auch die Suche nach dem Kontakt ins Meißner Rathaus gehörte zu den Obliegenheiten. „Wir wollten in der Stadt gehört werden, um Geld zu bekommen“, so Dieter Sörnitz. Bis 2001 erhielt der Stadtsportverband von dort jährliche Finanzmittel. Dass es nach dem Versiegen dieser Quelle keinen Abbruch der Aktivitäten gab, war und ist den Sponsoren zu verdanken. Denn auf Duravit, die Meißner Stadtwerke, Meißen-Tourist, einheimische Kreditinstitute und viele mehr war Verlass. So konnte der Stadtsportverband nicht nur seine eigenen Events Jahr für Jahr durchführen, sondern mit einem immer wieder erweiterten eigenen Equipment seine Mitgliedsvereinen unter die Arme greifen. So fahren Meißner Sportler auch heute mit einem Kleinbus des Stadtsportverbandes zu einzelnen Wettkämpfen. Logistische, materielle und ideelle Hilfe gibt es für Meißner Sportereignisse über das gesamte Jahr – vom Hallenturnfest bis zum kleinsten Vereinsfest.

„Wir wollen ein Bindeglied zu den Vereinen sein“, umreißt der jetzige Vorsitzende Udo Niehoff den Anspruch des Stadtsportverbandes. In den Mitgliedsvereinen werde ganze Arbeit geleistet, um insbesondere dem Kinder- und Jugendsport in Meißen ein Gewicht zu geben. Nicht ohne Stolz nennt Udo Niehoff Namen populärer Sportler, die zu großem Ruhm bei Welt- und Europameisterschaften oder olympischen Spielen gelangten und in Meißen ihre Wurzeln haben. Mark Huster ist sicher der bekannteste unter ihnen, aber auch erfolgreiche Ruderer, Hand- und Fußballer sowie jüngst Seiwakei-Kämpfer, Speedskater und Kanuten befinden sich darunter.

Darauf und auf viele andere Details des 25-jährigen Bestehens wird mit Sicherheit bei der Geburtstagsfeier zurückgeschaut.

