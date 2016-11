Bimmelbahn macht Pause Ab Freitag fahren Busse anstelle der Züge der Weißeritztalbahn. Das hängt mit dem Bau des oberen Streckenabschnitts zusammen.

Eine Woche lang dampft keine Lok der Weißeritztalbahn auf der Strecke. © Frank Baldauf

Von Freitag an herrscht eine Woche lang Stille auf der Strecke der Weißeritztalbahn. Auch auf dem Abschnitt zwischen Freital und Dippoldiswalde fahren dann keine Züge. Die Bauarbeiter nutzen diese Betriebspause, um am Bahnhof in Dippoldiswalde in dieser Zeit die Schienen an den oberen Bauabschnitt Richtung Kipsdorf anzuschließen, wie Kati Schmidt von der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft informierte.

Vom 4. bis 10. November fahren dann zwischen Freital und Dipps Busse anstelle der Schmalspurzüge. Deren Fahrplan ist an den Stationen ausgehängt und auf der Seite der Weißeritztalbahn zu finden. Jedoch können die Busse den Haltepunkt Spechtritz nicht erreichen. Dafür hält der Bus an der Haltestelle Förstereistraße in Rabenau an.

Ab 11. November steht der untere Streckenabschnitt wieder unter Dampf. Auf dem oberen Abschnitt, wo noch gebaut wird, hängt es vom Wetter ab, wie weit die Bauarbeiten noch kommen. Wenn am kommenden Wochenende die Gleisbauarbeiten auf dem Bahnübergang in Kipsdorf über die Bühne gehen, dann können die Schotter und Gleisbauzüge auch das Bahnhofsareal dort erreichen. Die Bauleute hoffen dann, dass der erste Schnee noch möglichst lange auf sich warten lässt.

