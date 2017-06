Bimmel dampft wieder bis Kipsdorf Ein Sonderzug macht den Auftakt. Die ersten regulären Züge fahren am Sonnabend zu einem historischen Zeitpunkt.

Kurz nach dem Mittag werden am Sonnabend die ersten Züge der Weißeritztalbahn nach dem Wiederaufbau der Strecke planmäßig zwischen Kipsdorf und Freital-Hainsberg verkehren. © dpa

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und abgenommen, mehrere Probefahrten erfolgreich gelaufen. Nun wird es am Sonnabend offiziell. Die Weißeritztalbahn fährt fahrplanmäßig wieder auf ihrer gesamten Strecke von Freital-Hainsberg bis hoch nach Kipsdorf. Der Wiederaufbau des letzten Teilstücks hat im vergangenen Jahr begonnen und nun sein Ziel erreicht.

Ein Sonderzug mit Vertretern der Städte an der Bahnstrecke und des Freistaats Sachsen sowie mit Unterstützern des Wiederaufbaus fährt am Vormittag von Freital nach Dipps und bekommt nach der Streckenfreigabe gegen 11 Uhr in Dippoldiswalde das Signal, um auf dem neu gebauten Abschnitt nach Kipsdorf zu dampfen.

Die ersten planmäßigen Fahrten starten um 13.22 Uhr in Freital-Hainsberg und um 13.42 Uhr in Kipsdorf. „Zu einem historischen Zeitpunkt“, wie Christian Schlemper, der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe, betont. Denn just um diese Tageszeit waren die letzten Züge unterwegs, die am 12. August 2002 ihr Ziel wegen des Hochwassers nicht mehr erreicht haben. Danach begann die lange Zwangspause auf der Bahnstrecke, die nun ihr Ende erreicht hat.

zur Startseite