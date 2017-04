Billige Spieler, Wahlkampf und ein Nicht-Abstieg

Mit diesem Beitrag werde ich mich langsam in die Sommerpause verabschieden. Schließlich ist die Saison längst gelaufen. Der deutsche Meister im Eishockey ist gekürt und der alte ist der neue Meister. Wie im Fußball kommt er aus München und hat diese Meisterschaft ebenso wie im letzten Jahr klar dominiert. Wolfsburg wollte zwar, konnte aber am Ende wieder einmal nichts gegen die Roten Bullen aus München ausrichten.

Wird dies wie im Fußball jetzt auch im Eishockey so weitergehen? Ich befürchte ja, hoffe aber im Innersten, dass es wieder andere Zeiten geben wird. Es gab immer mal wieder Perioden, wo eine Mannschaft über Jahre an der Spitze des deutschen Eishockey stand, so die Eisbären aus Berlin und die Adler aus Mannheim. Aber überall kommt man nur mit einem potenten Sponsor im Hintergrund über die Runden. Jede Mannschaft, die Erfolg haben will, muss Geld in die Hand nehmen und Spieler einkaufen bzw. ausbilden.

Und da liegt der Hase im Pfeffer. Nehme ich Geld in die Hand und bilde aus – nehmen andere noch mehr Geld in die Hand und kaufen mir den Spieler weg. Nein, falsch – nicht kaufen, sie locken die Spieler mit mehr Geld weg. Also ist es besser, ich nehme gleich das Geld und schau mal, ob es einen guten, billigen Spieler gibt. Locke diesen mit etwas mehr Geld weg und stecke dann den Ruhm ein. So oder ähnlich funktioniert es heute. Auf den Spieler schimpfen? Soll er umsonst spielen? Nein, er muss seine Familie ernähren und für sein Karierreende vorsorgen. Auf die Clubs schimpfen? Kann man, bringt aber nichts!

Was also tun? Ja, da kann ein Jeder philosophieren und, was ist besser dazu geeignet als das Sommerloch. Das Sommertheater ist eröffnet, und jeder will seine Gedanken unter die Leute bringen. Natürlich beinhalten diese immer nur das Beste für den Eishockeysport.

Aber wenn ich frühmorgens die Zeitung aufschlage und beobachte, wie im lokalen Wahlkampf sich ein an sich kleines Thema am Rande des Eishockeys langsam hochschaukelt, nur um zu zeigen, wer am Ende Recht hat, kommen mir da so meine Zweifel. Dazu kann ich nur sagen: Bravo – so zertrampelt man mit vereinten Kräften das Pflänzchen, was sich hier in Weißwasser langsam entwickelt, wieder ganz schnell. Diese Dinge müssen diskutiert werden, aber dort, wo sie hingehören. An die Protagonisten: Passt bloß auf, dass es euch nicht aus dem Ruder läuft.

Beim DEB wird auf ein erfolgreiches Abschneiden bei der Heim-WM spekuliert. Für mich wäre der Nichtabstieg der Erfolg. Zugegeben, mit einem Weltmeistertitel hätte man dieses Ziel erreicht. Aber es ist auch keine reine Heim-WM. Wir teilen uns diese mit Frankreich. Man sollte dies ausbauen, vielleicht in sechs Jahren Prag und Berlin als WM-Standorte bestimmen. 300 km durch Deutschland reisen oder 300 km durch Europa – wo ist der Unterschied?

Apropos Frankreich: Bei der „vielbeachteten“ B-WM der U-18 ist Frankreich Sieger geworden und steigt in die A-Gruppe auf. Unsere Nationalmannschaft hat den Abstieg in die C-Gruppe gerade noch so verhindert. Langsam gehen den Clubs die guten Nachwuchsspieler zum Abwerben aus. Egal, billige Spieler gibt es auch in Übersee.

Für mich klingt langsam die Saison aus und ich werde noch ein wenig NHL schauen. Wie wir zu Hause zu sagen pflegen, eine andere Sportart mit den gleichen Voraussetzungen. Wie machen die das dort auf der anderen Seite des Teichs? O.k., da hätten wir noch ein Thema. Also in zwei Wochen definitiv der letzte Beitrag, dann über das Abschneiden unserer Nationalmannschaft bei der Heim-WM in Paris und die Nachwuchsgewinnung der NHL.

Unser Autor Torsten Tiefensee war früher Hobbytorwart bei den „New Kings“ und ist bei den Füchse-Spielen

im Video/Audioteam tätig. Er äußert hier regelmäßig

seine Gedanken zum Eishockey in Weißwasser.

