Bildungsamt in Bautzen?

Sieben Landtagsabgeordnete der CDU haben sich dafür ausgesprochen, das künftige Landesamt für Schule und Bildung in Bautzen anzusiedeln. Konkret solle in der Kreisstadt die Zuständigkeit für den Regionalbereich Dresden verankert sein, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben an die sächsische Kultusministerin. Unter den Unterzeichnern sind auch Patricia Wissel und Marko Schiemann. Die Abgeordneten begründen ihren Vorschlag mit der zentralen Lage der Stadt, zugleich sehen sie in der Ansiedlung einer Landesbehörde in der Oberlausitz ein politisches Signal.

„Von der Umstrukturierung der Regionalstelle Bautzen wären viele Familien betroffen. Das ist nicht mein Verständnis von einer vorausschauenden Strukturpolitik im Sinne des ländlichen Raums“, sagt Patricia Wissel. Die Verfasser des Briefes verweisen zudem auf die Besonderheiten der Oberlausitz: Gerade hier seien große Anstrengungen zur Absicherung des Unterrichts von Nöten. Hintergrund der Diskussion sind Pläne zur Umstrukturierung der Sächsischen Bildungsagentur. Schon ab Januar 2018 sollen die bisher fünf Regionalstandorte zu einem Landesamt in Dresden, Chemnitz und Leipzig zusammengefasst werden. Neben Bautzen würde auch die Regionalstelle in Zwickau wegfallen. Die Schulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz sollen dann größtenteils von Dresden aus betreut werden. (SZ)

