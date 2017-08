Bildungsagentur bleibt in Bautzen Sinneswandel beim Kultusministerium: Das neue Landesamt für Schule und Bildung kommt zwar, doch an den derzeitigen Standorten wird vorerst nicht gerüttelt.

Nach massiver Kritik bleibt die Bildungsagentur in Bautzen nun doch erhalten.

Das Sächsische Kultusministerium rudert zurück: Zwar soll zum 1. Januar 2018 wie geplant ein neues Landesamt für Schule und Bildung gegründet werden, die derzeitigen Standorte und Strukturen sollen allerdings bis auf Weiteres erhalten bleiben. Das erklärte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) am Mittwoch.

Die Ministerin begründet die Entscheidung mit der angespannten Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt, die sich auch in den nächsten Jahren kaum ändern wird. Die Gewinnung neuen Personals, die Einführung von schulscharfen Ausschreibungen der Lehrerstellen, die Einrichtung des Online-Bewerbungsverfahrens, die schrittweise Umsetzung von Inklusion und die Einstellung und Qualifikation von Seiteneinsteigern seien in nächster Zeit die zentralen Aufgaben des neuen Landesamtes, so Kurth.

Dieser schwierige Prozess solle jetzt nicht durch Umstrukturierungen gestört werden. Erst wenn sich die Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt entspannt hat, sollen die Aufgaben der Behörden neu verteilt werden. Das sei wahrscheinlich erst ab 2020 der Fall. Nach den Plänen des Ministeriums sollten die bisherigen Regionalstellen in Bautzen und Zwickau nahezu aufgelöst werden.

Dagegen hatte es massive Kritik aus den Regionen gegeben, auch aus den eigenen Reihen der CDU. Die Bautzener CDU-Landtagsabgeordnete Patricia Wissel, die sich gemeinsam mit ihrem Zittauer Fraktionskollegen Stephan Meyer für den Erhalt der Bautzener Regionalstelle stark gemacht hatte, sieht den Rückzieher der Ministerin deshalb auch als Ergebnis der Proteste aus der Oberlausitz. (SZ/sca)

