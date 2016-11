Bilderkiste öffnet sich Auf den Spuren der Husaren, Flieger und Panzerfahrer gab es manch seltene Aufnahme.

Im Kulturschloss gestalten Stadtarchivarin Anke Brekow, Steinbildhauermeister Hartmut Witschel und Stadtbaudirektor Tilo Hönicke (v.r.) gemeinsam die Großenhainer Bilderkiste, eine Bilderfolge, die in diesem Jahr das Militär zum Thema hat. Die Schaufensterpuppe mit der Husarenuniform stammt aus dem Standquartier der Großenhainer Husaren. © Klaus-Dieter Brühl

Ein Hauptmann und ein Oberleutnant der Luftwaffe stehen als Puppen auf der einen Seite der Bühne. Auf der anderen Seite ein Husar mit zwei Lanzen und der Fahne des Traditionsvereins. Recht schnell merken die Besucher des diesjährigen beliebten „Griffs in die Bilderkiste“ im Kulturschloss, dass es um Fotos und Anekdoten aus dem Großenhainer Militärleben gehen wird.

Marcel Reichel von der Flugplatzausstellung und der Großenhainer Husarenverein haben diese Utensilien zur Verfügung gestellt. Manche Fotos kamen von weiteren Großenhainern, und dafür sind Tilo Hönicke und Hartmut Witschel als Referenten sehr dankbar. Denn es sind durchaus seltene und eher unbekannte Aufnahmen, die auch diesmal wieder gezeigt werden können. 146 Folien haben die beiden Herren gemeinsam mit Stadtarchivarin Anke Brekow und Silvio Ihle zusammengestellt. Und einer darf freilich auch nicht fehlen: der Großenhainer Husarenmarsch.

Seit 1620, erzählt Tilo Hönicke, sei die Stadt mit dem Militär verbunden gewesen, die Husarenkaserne soll eine der ersten Sachsens gewesen sein. Was war aber das Erste, das die Königsblauen in einem neuen Lager bauen? Einen Donnerbalken, wie ein lustiges Bild zeigt, bei dem der ganze Saal lacht. Da sitzen etliche Männer mit blankem Hintern auf so einem großen Balken und schauen rücklings in die Kamera. Ganz anders eine Aufnahme vom 19. Mai 1905, als der sächsische König in Großenhain empfangen wurde. Hartmut Witschel und Tilo Hönicke geben natürlich ihre teilweise konträren Kommentare dazu ab – wie es die Tradition der Bildervorträge mit dem verstorbenen Stadtchronisten Siegfried Hoffmann will. Und auch ein Fläschchen Weißwein steht selbstverständlich auf dem Tisch.

Die Anekdoten, die sich um manche Aufnahme ranken, machen den „Griff in die Bilderkiste“ zu einer Erfolgsgeschichte. Die Veranstaltung am Dienstagabend war ausverkauft, für den Freitag gibt es nur noch wenige Restkarten. Nicht nur ältere, auch junge Leute sitzen im Publikum, teilweise ganze Familien. Die Heimatverbundenheit ist es, die sie ins Schloss und zu alten Ansichten treibt. Denn Stadtgeschichte zieht gerade in einer immer globaler werdenden Welt. So haben manche sogar noch eigene Erinnerungen an das Husaren-Reiterstandbild, das bei seiner Aufstellung wegen „zu wenig Bewegung“ kritisiert wurde.

Dann erzählt Tilo Hönicke von einem Großenhainer, der auf der Hillerwiese an der Berliner Straße nach der Wende noch Spuren des Fliegerdenkmals vermutete. Bis 1919 stand das auf dem Flugplatz, dann kam es an den Stadtpark und verschwand 1945. Anfang der 90er buddelte der Bauhof deshalb die gesamte Fläche um – doch gefunden wurde nichts.

Hönickes Mutter, Elfriede Arras, indes hat ihren Dienstausweis hinterlassen. Sie arbeitete im Labor des Fliegerhorstes. Solche Dokumente sind wertvolle Zeitzeugnisse, so auch die spektakulären Luftaufnahmen von den russischen Flugplatzgebäuden vom Juni 1998 – also kurz vor dem Abriss dieser Häuser fürs Gewerbegebiet.

Apropos russische Flieger. Winnie Rudolph erinnert sich noch, dass man am Kupferberg nicht die Fenster aufmachte, wenn die MiGs starteten oder landeten, weil das so laut war. Ihre Mutter war Lehrerin und erzählt, dass der Unterricht unterbrochen werden musste, weil keiner etwas verstand. Flugtage seien vor allem am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend gewesen. Deshalb wandten sich nach Abzug der GUS-Streitkräfte nicht wenige Großenhainer gegen die zivile Weiternutzung des Flugplatzes.

So manche Begebenheit erheitert auch im zweiten Teil des Vortrages die Besucher. Da sind schöne alte Stadtansichten zu sehen, auch Raritäten aus dem 19. Jahrhundert. Und man erfährt etwas über die Großenhainer Kesselwurst der Gawalskis. Eigentlich soll ihr Ursprung sogar im Kalkreuther Volksgut liegen. In der Bilderkiste im nächsten Jahr, das wird am 21. November sein, steht dann das Thema Sport in Großenhain ganz oben an. Dafür werden wieder Dokumente gesucht. Das Publikum wird sicher von ganz alleine kommen.

Den „Griff in die Bilderkiste“ gibt es noch einmal am Freitag, 18. November, um 18 Uhr im Kulturschloss. Am 7. Januar 2017 gibt es 17 Uhr im Schloss eine gesonderte Bilderkiste zu den Husaren mit Michael Lippert.

zur Startseite