Bilderdieb muss ins Gefängnis Die Berufung für die alten Taten eines 58-jährigen Einbrechers ist gerade beendet, da werden neue Verfahren gegen ihn bekannt.

Harry N. ist im Amtsgericht Dresden inzwischen gut bekannt. Das liegt nicht allein an der kriminellen Karriere des 58-Jährigen, der schon 28 Jahre hinter Gittern verbracht hat. Es liegt auch daran, dass der Mann ausgerechnet auch in diesem Amtsgericht zugeschlagen hatte. Im April 2015 stahl er eine Federzeichnung des Leipziger Malers Robert Schmiedel, der in jenen Tagen einen Teil seiner Kunst in dem Gebäude öffentlich ausgestellt hatte. Es gab keine Zweifel daran, dass N. der Täter war. Videobilder zeigten ihn, wie er das Bild „Chummehorn, auch gut“ im vierten Obergeschoss samt Rahmen von der Wand nimmt, in einer großen Tasche verstaut und dann durch die Pforte verschwindet.

Im Februar dieses Jahres wurde N. zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. N. hatte den Bilderdiebstahl und weitere Taten, darunter ein Ölgemälde aus einer Kirche, Kunstdrucke aus einem Hotel, historische Aktien und Bilder aus einem Atelier, aber auch einen Wohnungseinbruchsdiebstahl zugegeben. Doch kaum verurteilt, widerrief er sein Geständnis und beantragte eine Berufung seines Falls am Landgericht Dresden.

Dort machte ihm Richter Walter Voigt ihm zunächst klar, dass er ohne Geständnis mit einer deutlich höheren Strafe zu rechnen habe. Doch dazu kam es nicht. Voigt beließ es bei dem erstinstanzlichen Strafmaß von drei Jahren und zwei Monaten. Es gebe genügend Beweise für N.s Schuld. Ein bisschen Mitleid sei bei der Entscheidung wohl auch im Spiel gewesen, so Voigt. Er rechnete N. hoch an, dass er nie gewalttätig gewesen sei. Ein Gutachter war zu dem Schluss gekommen, dass N. nicht in der Lage sei, ein normales bürgerliches Leben zu führen. Der Staatsanwalt hatte es anders formuliert: Entweder sitzt N. in Haft oder er arbeitet daran, dass er wieder einfährt.

Fazit: Es wurde viel verhandelt, aber es kam nichts anderes heraus. Am Rande des Verfahrens wurde jedoch bekannt, dass N. wieder einem neuen Prozess am Amtsgericht entgegensieht – wegen einer ganzen Reihe weiterer Diebstähle.

