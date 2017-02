Bilderdieb Harrys letzter Coup Diesmal spazierte er ins Taschenbergpalais. Jetzt muss er für längere Zeit hinter Gitter.

Harry erkennt echte Kunst. Am Mittwoch kehrte der Dieb noch einmal zurück, auf die Anklagebank.

Im April 2015 stahl er aus dem Amtsgericht die Federzeichnung „Chummehorn, auch gut“ des Künstlers Robert Schmiedel. Wert: Gut 1 000 Euro.

Künstler Robert Schmiedel erfährt auch an diesem Mittwoch nicht, wo sein Kunstwerk abgeblieben ist. Bilderdieb Harry N. gesteht zwar, die Federzeichnung vor laufenden Kameras von den Wänden des Dresdner Amtsgerichts abgenommen und eingesteckt zu haben. Zwei Jahre ist das inzwischen her. Welches Wohnzimmer die umrahmten Schweizer Alpen jetzt verschönern – unklar. Sicher ist nach der Verhandlung am selben Gericht dagegen, dass der 58-jährige Angeklagte ein besonders geschultes Auge für wertvolle Bilder hat. Über 15-mal schlug er in den vergangenen zwei Jahren zu.

Seinen letzten großen Coup landet Harry N. im Herbst. Er spaziert in die Tagungsräume des Hotels Taschenbergpalais, nimmt Kunstdrucke im Wert von mehreren Hundert Euro mit und lässt bei dieser Gelegenheit gleich noch Beamer, Teepäckchen und eine Silbergabel mitgehen. Auch vor Gotteshäusern hat er nicht haltgemacht: Im April 2015 verschwindet aus der Auferstehungskirche in Plauen ein Bild. Es wird wenig später in seiner Wohnung gefunden. Ob er selbst Hand anlegte oder das Diebesgut nur kaufte, bleibt im Unklaren. Mit Einbrüchen in ein Atelier an der Königsbrücker Straße soll der Dresdner ebenfalls zu tun haben. Dort kamen im Frühjahr 2015 unter anderem acht Ölgemälde und 18 Kupferstiche abhanden. Gesamtwert: mehr als 25 000 Euro. Modelleisenbahnen, Kameras, Tabakwaren, Trafos, Aktien, eine alte Bibel, ein Steiff-Sammlerteddy, ein Rosenkranz, ein Opernglas, eine Frauenkirchen-Sammlerarmbanduhr – für die Verlesung der Anklage braucht die Staatsanwältin fast eine Viertelstunde.

„Er räumt alle Taten ein“, sagt Verteidiger Jörg Theißen. „Es tut ihm leid, aber es ist geschehen, und er kann es nicht rückgängig machen“, gibt er seinen Mandanten wieder. Das Geld, das er mit dem Diebesgut erzielte, hätte er gebraucht. Das Hartz-IV-Verfahren wäre nicht gerade einfach. Harry N. sagt später, der Staat hätte ihm Steine in den Weg gelegt, Geld und eine Wohnung zu bekommen.

Sein Geständnis hält ihm Richter Thomas Hassel zugute. Er kennt den kriminellen Kunstliebhaber. Er hatte ihn bereits vor zwei Jahren wegen Einbruchsdiebstahls verurteilt, damals zu neun Monaten ohne Bewährung. Zwar hat er nach seiner Haft munter weitergestohlen. Doch: „Es ist ein nachvollziehbares Bedauern“, sagt der Richter. Aber das Bündel an Straftaten – insgesamt sind es mehr als 15 Einbrüche und Diebstähle – habe erhebliche Schäden verursacht. Außerdem sei der Dresdner einschlägig vorbestraft. Im Zentralregister finden sich 30 Einträge, von Diebstahl über Körperverletzung bis hin zum Erschleichen von Leistungen. Der erste Eintrag stammt von 1975. Das Kreisgericht Guben, wo der gelernte Fliesenleger auch geboren wurde, verurteilte ihn das allererste Mal. Hassel setzt den nächsten Registereintrag. Er verurteilt Harry N. an diesem Mittwoch zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. „Durch Ihr Geständnis haben Sie sich zehn Monate Lebenszeit in Freiheit geschenkt.“ Ob das Urteil rechtskräftig wird, ist fraglich. Trotz des Bonus hat N. angekündigt, das Urteil anzufechten.

Künstler Robert Schmiedel sucht derweil in Foren nach seiner aquarellierten Federzeichnung. Aber weder dort noch bei der internationalen Meldestelle für vermisste Kunstwerke ist sie wieder aufgetaucht. „Das war ein unverkäufliches Werk“, sagt der Leipziger. Eine Art Arbeitsprobe, mit der er sich präsentieren wollte. Ihren Wert schätzt er auf 1 280 Euro, samt Rahmen. Harry N. hatte einmal ausgesagt, er habe das Bild auf einem Flohmarkt an der Elbe für 30 Euro verkauft. Sicher ist sich Robert Schmiedel dessen jedoch nicht.

