Gerichtsbericht Bilderdieb akzeptiert Strafe nicht Der 58-jährige Harry N. ist auf Kunst spezialisiert. Vor seinen langen Fingern ist nichts sicher – weder Ateliers noch das Gericht.

Glücklicher Künstler: Erst im Mai ist Robert Schmiedels Zeichnung wieder aufgetaucht. © Alexander Schneider

Als Harry N. im Februar wegen einer Serie an Diebstählen und Einbrüchen verurteilt wurde, schien es, als sei das letzte Kapitel abgeschlossen. Drei Jahre und zwei Monate Haft lautete das Urteil gegen den vielfach vorbestraften Kunstdieb am Amtsgericht Dresden. Es war Ergebnis einer Verfahrensverständigung. Der 58-Jährige hatte die Taten gestanden – darunter den Diebstahl hochwertiger Kunstdrucke und Bürotechnik aus dem Hotel Taschenbergpalais im Herbst 2016, acht Ölgemälde und 18 Kupferstiche aus einem Atelier im Wert von 25 000 Euro und schon im April 2015 ein Ölbild aus der Auferstehungskirche in Plauen und – ausgerechnet – auch noch eine Federzeichnung, die Teil einer Kunstausstellung in eben diesem Amtsgericht war, wo N. nun wieder verknackt wurde.

Doch gleich nach dem Urteil legte N. sein Rechtsmittel ein. „Mein Mandant findet das Ergebnis nicht okey“, sagt Verteidiger Jörg Theißen. Daher läuft nun der Berufungsprozess am Landgericht Dresden.

Der Vorsitzende Richter Walter Voigt wirkt irritiert, als er N. fragt, warum er die Vorwürfe gestanden habe. Die Beweise gegen N. seien erheblich. „Sie haben schon 25 Jahre in Haft gesessen“, sagt Voigt und spricht von einer „unglaublichen Karriere“, es sei sogar schon wieder ein neues, ganz ähnliches Verfahren anhängig. N. entgegnet: „Manchmal wird man getrieben.“ Es sei „jämmerlich“, er habe fünf Berufe gelernt, aber keine Arbeit gefunden. Gewalttäter lasse man draußen herumlaufen, aber

er werde verfolgt. Voigt erwidert, das gebe N. nicht das Recht, bei anderen einzubrechen und sie zu bestehlen. Sollte sich N. nun als schuldig erweisen, könnten auch vier Jahre Haft herauskommen. Das sei ihm egal, so N., er habe ohnehin nur noch ein Jahr zu leben.

Robert Schmiedel aus Leipzig ist der Künstler, dessen Federzeichnung „Chummehorn, auch gut“ im Amtsgericht ausgestellt worden war, als N. sie vor laufender Kamera samt Rahmen von der Wand nahm und einsteckte. Nun berichtet Schmiedel, dass das Bild nach mehr als zwei Jahren Ende Mai dieses Jahres im Katalog eines Dresdner Kunstauktionators aufgetaucht ist – für 60 Euro wurde es dort angeboten.

Dieb Harry N. gibt diese Tat zwar zu, was sollte er angesichts der Fotos auch anderes behaupten. Er habe es damals samt Rahmen für 30 Euro auf dem Flohmarkt verkauft. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite