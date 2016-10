Bilder zum zweiten Mal beschmiert Im Fußgängertunnel haben Unbekannte Parolen auf Wände geschrieben. Die Stadt ist empört und erhöht das Kopfgeld.

Keine Achtung vor der Kreativität von Kindern: Zwischen Hubschrauber, Wald und Schmetterlingen haben Unbekannte auf die bemalten Tunnelwände Parolen gesprüht.Foto: Brühl

„Kein Mensch ist illegal“ steht mit schwarzen Buchstaben an der Wand. Eigentlich ein positiver Satz. Einer mit einer tiefen humanistischen Überzeugung, der überall, wo er auftaucht, Applaus verdient. Doch diesmal nicht!

Unbekannte haben diesen Satz und andere Parolen auf das Graffiti im Fußgängertunnel am Berliner Bahnhof geschmiert. Nicht auf graue Wände, sondern ausgerechnet auf Kinderbilder! Der Slogan „Kein Mensch ist illegal“ wird hier zur Farce. Das findet auch der Großenhainer Künstler Sebastian Bieler. „In diesem Zusammenhang ist diese Losung überhaupt nicht mehr positiv. Denn die, die den Tunnel beschmiert haben, haben das Kunstwerk von Kindern zerstört“, schimpft er.

Rund 30 Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren hatten 2010 den Tunnel liebevoll bunt angemalt. „Und das alles mit Lackstift und Pinsel“, erzählt Bieler, der damals dieses Kinder-Graffiti-Projekt leitete. Er weiß, wie viel Mühe es kostete. Wegen der schlechten Abluft im Tunnel mussten die Kinder auf Farbspraydosen verzichten. „Das hat zehnmal so viel Arbeit gemacht als sonst“, sagt Bieler.

Farbe noch nicht trocken

Am Sonnabend hatte eine Assistentin von ihm die Schmierereien im Tunnel entdeckt. Am Donnerstag sei noch alles in Ordnung gewesen, weiß der Graffiti-Künstler. Somit kann die Tatzeit auf zwei Tage eingegrenzt werden. Doch wahrscheinlich kamen die Schmierfinken im Schutze der Nacht.

Besonders ärgerlich ist, dass exakt dieser Tunnelbereich erst vor Kurzem beschmiert wurde. Mitte August hatten schon einmal Unbekannte auf den bunten Bildern mit schwarzer Schrift rumgeschmiert. Damals geriet ein 30-Jähriger aus dem Drogenmilieu ins Fadenkreuz der Polizeiermittler.

Großenhains Ordnungsamtsleiter Matthias Schmieder denkt, dass es diesmal andere Täter sind. Der Inhalt der Parolen weise in eine ganz andere Richtung. Ein großes A in einem Kreis deutet zusätzlich daraufhin, dass die Schmierer diesmal aus der linken Antifa-Szene stammen könnten oder zumindest Sympathisanten sind. Die Stadtverwaltung Großenhain hat am Montag bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt gestellt. Zusätzlich hat die Stadt 500 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zu dem oder den Täter/n führen. Im August waren es noch 300 Euro.

In das schöne Kinderbild im Fußgängertunnel am Berliner Bahnhof soll vorerst kein Geld mehr investiert werden. Erst vor zwei Wochen hatte Bieler die August-Schmierereien einigermaßen übermalen können. „Die Farbe war noch nicht mal richtig getrocknet“, sagt Schmieder. „Das ist ärgerlich und demotivierend zugleich.“

Bieler selbst hält die neuerlichen Schmierereien für noch schlimmer als die Ersten. „Jetzt ist es unten im Tunnel komplett gelaufen“, sagt er resignierend. Die Täter würden für ihre Kritzeleien fünf Minuten brauchen und er fürs Ausbessern acht Stunden. Auch Ordnungsamts-Chef Schmieder spricht von „vergeblicher Liebesmüh“. Eine Erneuerung des Kinder-Tunnelbildes stehe momentan nicht an.

