Bilder wie aus einer anderen Zeit In den Bildern des Fotografen Horst Kistner scheinen sich Geheimnisse zu verstecken. In der Kleinen Galerie kann man sie ergründen.

Eine hyperrealistische, unwirkliche Welt inszeniert der Karlsruher Fotograf Horst Kistner für seine Fotografien. Die Kulissen für die Fotos werden im Studio aufgebaut. Seine Bilder stellt er jetzt in der Kleinen Galerie im Rathaus aus. © Dietmar Thomas

Der Fotograf Horst Kistner inszeniert Bilder, die aus der Zeit gefallen sind. Frauen in einem Ambiente aus den 50er- und 60er-Jahren, die verloren in Räumen stehen, die wie in einem Moment der Gedankenverlorenheit verharren oder seltsame Dinge tun. Bilder der Alltäglichkeit, die aber oft verstören. Man kann ihre Symbolik entschlüsseln oder es lassen. Denn es macht auch Spaß, sie einfach nur anzuschauen. Zu den Bildern findet jeder einen Zugang, meint der aus Döbeln stammende Maler Thomas Gatzemeier. „Die Bilder haben viel mit klassischer Malerei zu tun.“ Gatzemeier hatte den Fotografen Kistner vor einigen Jahren „entdeckt“. „Ich habe ihm ein paar Türchen geöffnet.“ Zuletzt waren Kistners Bilder bei einer Ausstellung in Berlin zu sehen. Nach Berlin kommt Döbeln. Gatzemeier wird bei der Eröffnung in der Kleinen Galerie im Rathaus in das Werk seines Freundes einführen.

Das Licht spielt in den Bildnern Kistners eine große Rolle. Meist fällt es von der Seite ein, beleuchtet die Szenerie streifend und wirft harte Schatten. Kistner lässt sich gern von Malern inspirieren. Von der kühlen Ästhetik eines Dennis Hopper zum Beispiel. Auch von Filmen, wie er erzählt. „Ich stelle aber keine Bilder nach.“ Bei der Inszenierung überlässt der 48-jährige Fotograf nichts dem Zufall. „Einen Blindflug gibt es bei mir nicht.“ Am Anfang ist die Idee. Danach kommen Skizzen. Die Beleuchtung wird festgelegt. Manchmal braucht Kistner eine Woche, um im Studio die Kulisse aufzubauen, in die er seine Modelle setzen will. Die Möbel für die antiquierten Küchen und Wohnzimmer kauft er aus verschiedenen Quellen zusammen – er handelt nebenbei auch damit, erzählt er. „Manchmal bekomme ich eine Bildidee aufgrund eines schrägen Gegenstands, der mir in die Hände fällt.“ Kistner hat ein großes Lager mit den alten Dingen. Manches liegt dort jahrelang, ehe er es für eines seiner Bilder verwendet. Wenn erst einmal alles aufgebaut ist, seien die Fotos schnell gemacht. Digital nachbearbeitet werden diese Bilder kaum, sagt der Fotograf. Sein Stil hatte auch die Jury beim Trierenberg Super Circuit überzeugt. Beim weltgrößten Wettbewerb für Fotokunst gewann Kistner in diesem Jahr den Hauptpreis.

Ausstellungseröffnung „Lichtspiele“ am heutigen Freitag um 19.30 Uhr, Kleine Galerie im Rathaus.

