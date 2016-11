Bilder von Spaziergängen im Herbst Im Kulturbahnhof sind derzeit Arbeiten einer Malgruppe zu sehen, die sich die kalte Jahreszeit als Motiv gewählt hat.

Das Bild „Herbstspaziergang“ von Yvonne Thieme gehört zu den Ausstellungstücken. © Repro/Wolfgang Zimmermann

Draußen ist Winter! Ganz unverkennbar. Denn die Nächte sind kälter geworden und am Morgen glänzt bereits der gefrorene Tau an den Bäumen und im Laub. Malen im Winter – ist das überhaupt eine Option, wenn man auch im gemütlich warmen Atelier arbeiten kann?

Die Frauen und Männer der von Petra Schade künstlerisch betreuten Malgruppe wagten es dennoch, sich die Motive für ihre Arbeit ganz direkt in der Winterlandschaft zu suchen. Entstanden ist so am Ende eine umfangreiche Palette an Spätherbst- und Winterbildern, die man jetzt in den Räumen der Stadtbibliothek im Kulturbahnhof von Radebeul-Ost besichtigen kann.

Erstaunlich ist, was die kalte Jahreszeit an Motiven überhaupt bereithält. Diese aufzuspüren, macht es notwendig, in die Natur hinaus zu gehen. Mit einem Herbstspaziergang unter prachtvoll gefärbtem Laub zu wandern und sich erste Notizen zu machen. Um am Ende zu erkennen, dass der Wald nie schöner war als in dieser Übergangszeit vom Leben zum Sterben der Blätter und Blumen.

Einfach großartig, wie Ulrike Fiedler ihren „Eisbach“ durch die kalte Winterlandschaft fließen lässt. Oder wie Yvonne Thieme mit ihrem Bild an die prachtvolle Herbstfärbung der Bäume erinnert. Mittlerweile hat die Natur sie fast vollends entkleidet. Bianca Mühle hat eines ihrer Bilder „Bei mir zu Hause“ genannt. Auch hier ist es die Winterlandschaft, die ihr die Motivation für ein solches Bild gab. Kein Wunder also, dass einige Mitglieder der Malgruppe sich über die Grenzen hinweg nach dem Süden orientierten. Auch in der Kulturlandschaft der Toscana herrscht der Winter, aber ohne Schneestürme und ohne Nachtfrost. Es ist wohl die Sehnsucht, die einen Maler umtreibt. Denn „Wintermärchen“ sind nicht an Grenzen gebunden. Sie gibt es überall, wo der Winter sich einstellt.

Petra Schades Malgruppe hat für die Ausstellung noch ein wunderbares Nebenprodukt geschaffen. In einem Kalender für 2017 findet man zwölf wunderbare Bilder der Gruppe. Die Ausstellung im Radebeuler Kulturbahnhof ist noch bis ins neue Jahr zu sehen.

